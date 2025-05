EL KIOSKO, la marca icónica madrileña que convierte la hostelería con alma en modelo de negocio rentable

Con más de una década de éxito en Madrid, EL KIOSKO lanza su expansión en franquicia apostando por el acompañamiento humano, la rentabilidad probada y una cultura de marca que fideliza a miles de clientes La marca de restauración con más personalidad de la capital lanza su propuesta de franquicia con un enfoque centrado en el acompañamiento real, la experiencia operativa y una cultura de marca que ha fidelizado a miles de clientes.

EL KIOSKO no es solo una marca gastronómica. Es ya parte del paisaje emocional y social de Madrid. Con más de una década a sus espaldas, este grupo de restauración ha conseguido consolidarse como un referente en la restauración casual premium, combinando ambiente, producto y autenticidad. Ahora, da un paso más en su crecimiento con una propuesta de expansión bajo el modelo de franquicia que pone el acento en el acompañamiento personalizado y la rentabilidad probada.

"No abrimos locales, creamos comunidades de Kioskeros", afirma Daniel Sala, fundador y CEO de EL KIOSKO, en unas declaraciones inéditas que reflejan el espíritu de esta enseña madrileña. Y añade: "Franquiciarse con nosotros es emprender con el respaldo de más de 10 años de experiencia, un modelo rentable y una marca que conecta emocionalmente con el cliente".

Un ícono madrileño que prepara su salto a otras ciudades

Nacido en Madrid, EL KIOSKO se ha convertido en una de las marcas más reconocibles de la ciudad. Su estilo desenfadado, su carta versátil y su forma de entender la experiencia alrededor de la mesa lo han convertido en parte del paisaje madrileño. Tan representativo como una buena ración de patatas bravas —que, por cierto, también están en su carta.

La expansión de EL KIOSKO no responde a una moda, sino a una demanda natural: locales llenos, repetición de cliente, y solicitudes constantes de personas que quieren formar parte de este modelo. EL KIOSKO ya está presente en Madrid, Valencia, Alicante, Sevilla y ahora, el grupo abre sus puertas a nuevos inversores y emprendedores que busquen una oportunidad real en restauración, sin renunciar a la esencia y con la confianza de un equipo experto detrás.

"Si el franquiciado crece, crece toda la familia Kiosquera. Por eso nuestro apoyo es tan cercano como exigente. Abrimos de la mano. Evolucionamos juntos", concluye Daniel Sala.

Un modelo de negocio que va más allá de la rentabilidad

La franquicia de EL KIOSKO está diseñada para emprendedores que buscan un proyecto con respaldo real, estructura, formación y sobre todo, alma. "En un entorno tan competitivo como el actual, contar con una marca consolidada, con una operativa afinada y con una comunidad fiel hace toda la diferencia", señala Sala.

La propuesta se aleja de los esquemas impersonales de muchas cadenas de restauración organizada. Cada nuevo franquiciado se integra en una comunidad y recibe el acompañamiento de un Kioskero Partner, una figura de referencia que lidera todo el proceso desde la búsqueda del local hasta el día a día tras la apertura.

Apoyo 360º y una cultura que se transmite

"El éxito se cocina mano a mano", explica Sala. Y esa filosofía se refleja en el programa de soporte a franquiciados:

Búsqueda, análisis y validación del local

Formación operativa intensiva

Campañas de marketing centralizadas

Manuales de gestión y procesos detallados

Visita diaria de apoyo durante los primeros meses

Negociaciones exclusivas con proveedores Pero lo que realmente marca la diferencia, asegura el equipo de EL KIOSKO, es la disponibilidad constante, la cercanía operativa y una cultura de marca que hace que cada local respire personalidad y pertenencia.

La colaboración entre EL KIOSKO y Tormo Franquicias Consulting impulsa el crecimiento de este modelo de negocio, consolidándolo como una excelente oportunidad para emprendedores e inversores.