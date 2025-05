EGINER destaca cómo han cambiado las cerraduras de coche con la transición hacia vehículos sostenibles

Durante las últimas décadas, la industria de la automoción ha atravesado una profunda transformación tecnológica. El auge de los vehículos híbridos y eléctricos no solo ha revolucionado los sistemas de propulsión, sino también múltiples aspectos relacionados con la seguridad, el diseño y la funcionalidad de los componentes clave del automóvil. Uno de esos elementos, frecuentemente pasado por alto, es la cerradura de coche, cuya evolución ha acompañado los avances en conectividad, eficiencia energética y protección contra el robo.

En este contexto, la empresa EGINER, especializada en cerrajería de automoción desde hace más de 60 años, ha sido testigo directo del cambio de paradigma en el diseño y fabricación de sistemas de cierre vehicular. Con una visión orientada a la innovación, la compañía ha adaptado su catálogo de productos y servicios a los nuevos requerimientos del sector, manteniéndose como un referente técnico tanto para profesionales como para particulares.

Cambios tecnológicos que redefinen la cerrajería de automoción La introducción de sistemas keyless, el uso de mandos inteligentes y la aparición de smart keys son solo algunas de las soluciones que han desplazado los tradicionales bombines mecánicos. No obstante, el aumento de componentes electrónicos no ha eliminado por completo las necesidades de cerrajería tradicional. Una prueba de ello es que muchos modelos híbridos y eléctricos mantienen cerraduras mecánicas como sistemas de respaldo o para tareas específicas, como el acceso de emergencia o el bloqueo del volante.

A través de su plataforma de pedidos online para profesionales, SPEEDLOCK, la compañía facilita el acceso a recambios adaptados a medida, incluso para los modelos más modernos, lo que permite dar una respuesta ágil a un mercado cada vez más especializado.

Preparados para el futuro de la movilidad La movilidad eléctrica plantea nuevos escenarios. En un entorno donde los automóviles se conectan entre sí, y donde la gestión de acceso puede integrarse con aplicaciones móviles, las cerraduras de coche evolucionan hacia soluciones híbridas, que combinan lo electrónico y lo mecánico de forma estratégica. EGINER, consciente de esta tendencia, invierte en la actualización constante de su catálogo, ofreciendo productos que cumplen con los estándares más exigentes del mercado actual.

La empresa también ha reforzado su apuesta por la formación técnica de su equipo para ofrecer el mejor asesoramiento a sus más de mil colaboradores repartidos por toda la geografía Española entre talleres, concesionarios y tiendas de recambios. Esta sinergia ha permitido a EGINER mantenerse en la vanguardia de un sector en transformación.

Con sede en Barcelona y presencia nacional a través de envíos en 24 horas, EGINER continúa consolidando su liderazgo como uno de los proveedores más confiables de soluciones en cerraduras de coche, adaptadas a los retos de una nueva era en la automoción.