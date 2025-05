Plácido Domingo conquista Berna en una noche de alta ópera

La ciudad de Berna fue testigo el 11 de mayo de una noche verdaderamente inolvidable en el Casino de Berna, donde Plácido Domingo ofreció una actuación que reafirma su lugar como ícono de la música lírica. El evento, impulsado por la Association Avetis, fue una celebración del talento vocal y la sensibilidad artística del tenor madrileño, estructurado en dos partes: una dedicada al repertorio italiano y otra que combinó piezas del mundo hispano y germánico, reflejando su amplitud interpretativa.



Uno de los momentos más aplaudidos fue el dúo entre Domingo y la soprano Varduhi Khachatryan, artista de origen armenio radicada en Ginebra Suiza. Juntos lograron una conexión intensa sobre el escenario, donde las voces se entrelazaron con una afinidad emocional que emocionó al público. Su actuación fue una muestra ejemplar de cómo la técnica y la expresión pueden unirse en una experiencia operística profunda.

El pianista James Vaughan aportó su talento con una ejecución precisa y elegante, ofreciendo el acompañamiento ideal para que las voces protagonistas brillaran con plenitud. Su intervención fue fundamental para mantener la cohesión musical durante toda la velada y resaltar los matices de cada pieza.

Una gala que reunió a diplomáticos y personalidades culturales

El concierto se convirtió también en un punto de encuentro para miembros del cuerpo diplomático, reforzando la dimensión institucional del arte. Estuvieron presentes representantes como H.E. Hasmik Tolmajyan (Armenia), H.E. Maria Rotheiser-Scotti (Austria), H.E. Darius Jonas Semaska (Lituania), H.E. Martha Cecilia Jaber Breceda (México), H.E. Julio de Oliveira Carranca Vilela (Portugal), H.E. Carl Magnus Nesser (Suecia), y Mrs. Andreea Gutu (Rumanía), así como Mr. Fernando Jiménez Cabello de los Cobos, consejero de la Embajada de España.

También acudieron altos funcionarios de organismos multilaterales, como Mrs. Ana Luiza Massot Thompson-Flores, en representación de la UNESCO en Ginebra, y Mr. Marjan Osvald, subdirector de la Unión Postal Universal. La presencia de estas personalidades reforzó el carácter intercultural del evento, posicionando la ópera como un espacio de entendimiento y cooperación entre países.

El arte como legado en la voz de Domingo

La actuación no fue solo una muestra de virtuosismo vocal, sino un verdadero encuentro con la memoria musical. Plácido Domingo, con una carrera de décadas, sigue demostrando por qué su figura trasciende el tiempo. Las cinco ovaciones de pie ofrecidas por el público reflejaron la intensidad del momento y la gratitud por una interpretación que tocó fibras profundas. La música, vivida como un ritual compartido, encontró en esa noche su máxima expresión.

En una época marcada por la inmediatez, el concierto fue un recordatorio del valor de lo perdurable. Domingo encarna una forma de arte construida sobre el esfuerzo, la entrega y la autenticidad interpretativa, cualidades que el público supo reconocer con entusiasmo.

Cuenta regresiva para un nuevo encuentro musical en Ginebra

El entusiasmo no termina en Berna. Todos los focos están puestos en “La Grande Soirée”, el espectáculo que el 28 de mayo reunirá a Plácido Domingo y Andrea Bocelli en la Arena de Genève. Este será el debut oficial de Bocelli en la ciudad suiza y un regreso esperado del maestro madrileño, que ya ha triunfado en escenarios como el Victoria Hall.

La cita promete ser un momento histórico, con dos de las figuras más importantes del canto lírico moderno compartiendo escenario. La combinación de sus voces anticipa una noche de alto contenido emocional y artístico, donde Ginebra volverá a convertirse en capital de la música.