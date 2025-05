Ona Futura moviliza más de un millón de euros a través de cinco proyectos para proteger y regenerar el fondo marino del Mediterráneo

La fundación impulsa una inversión combinada de fondos europeos y capital privado para restaurar ecosistemas, monitorizar la biodiversidad y vincular bienestar emocional y medioambiente. Los proyectos, activos en Cataluña y Baleares, integran ciencia, tecnología y participación ciudadana, con el apoyo de universidades, centros de investigación y socios del sector portuario y turístico La Fundació Ona Futura, organización privada sin ánimo de lucro centrada en la acción medioambiental, cultural y educativa, ha movilizado más de un millón de euros a través de cinco proyectos pioneros destinados a la regeneración del ecosistema marino en el litoral mediterráneo español. Las iniciativas, que combinan ciencia aplicada, tecnología e innovación social, abordan retos críticos como la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la regresión del hábitat costero.

Con presencia activa en Mallorca, Barcelona y Girona, Ona Futura desarrolla proyectos que abarcan desde la restauración ecológica hasta la salud ambiental y el bienestar humano. Uno de los más destacados es Sea Meadows, una iniciativa desarrollada junto al Institut Químic de Sarrià (IQS), que promueve la restauración de hábitats marinos mediante la instalación de estructuras ecológicas como arrecifes artificiales o recubrimientos sostenibles en muelles. Los materiales utilizados son disgregables y completamente amables con el medio ambiente.

Otro de los ejes estratégicos de la fundación es Oxygen, activo en Alcúdia (Mallorca). El proyecto investiga si algunas actividades náuticas turísticas, como el wakeboard, pueden mejorar la oxigenación del agua y favorecer la supervivencia de especies como la dorada (Sparus aurata) y la lubina (Dicentrarchus labrax). Está financiado por el programa Next Generation de la Unión Europea, con apoyo del Ayuntamiento de Alcúdia y la colaboración del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA-CSIC). Ona Futura mantiene además un Programa General de Actuación con el CSIC para impulsar la investigación marina.

El proyecto ESVIMA, por su parte, se desarrolla en el Puerto de Palma de Mallorca junto al CBBA (Centre Balear de Biologia Aplicada) y NextReef Ecosystems. Su objetivo es restaurar ecosistemas marinos degradados con estructuras disgregables y sostenibles que favorecen la biodiversidad y la integración ecológica en entornos portuarios.

En el ámbito tecnológico, Blue-Y representa el mayor salto de Ona Futura en innovación. Mediante estaciones de seguimiento SILMAR (Seguimiento Ibérico Litoral Marino), robots submarinos y sistemas de muestreo pasivo, se recopilan datos de parámetros físico-químicos, contaminantes emergentes y biodiversidad, que luego se analizan combinando métodos convencionales y herramientas de inteligencia artificial. Esto permite que instituciones y empresas tomen decisiones ambientales basadas en datos objetivos.

En paralelo, el programa Mente y Mar promueve el vínculo entre el bienestar emocional y el entorno marino mediante actividades deportivas y de ocio en espacios costeros. Esta iniciativa busca fomentar hábitos saludables y una relación positiva con el entorno natural.

Crecimiento sostenido y visión 2025

Desde su creación, la fundación canaliza una inversión combinada de fondos europeos procedentes del programa Next Generation de la Unión Europea y capital privado. Entre sus aliados destacan Elrow, First Ona Cap, Karetta Maluca, Hurley, SILMAR o el CBBA (Centro Balear de Biología Aplicada), así como empresas como Ferrovial, los puertos de Barcelona, Palma y el Port Olímpic, y universidades como la UIB, IQS, CSIC-IMEDEA o la Real Academia Europea de Doctores.

En 2024, Ona Futura registró más de 250.000 euros en ingresos. Para este 2025, se espera alcanzar los 570.000 euros, impulsando especialmente la comercialización de productos y servicios ecosistémicos, la visibilidad de la marca y la captación de nuevas subvenciones.

Desde su nacimiento en 2020, la organización se ha posicionado como una de las entidades medioambientales más dinámicas del arco mediterráneo, integrando ciencia aplicada, educación ambiental, tecnologías emergentes y acción local. En palabras de su director general, Óscar Belmonte: "una forma de turismo sostenible es totalmente compatible con la conservación marina si se acompaña de educación y responsabilidad".

Sobre Ona Futura

Ona Futura es una fundación privada sin ánimo de lucro que trabaja para la protección, regeneración y valorización del Mar Mediterráneo. A través de la ciencia, la educación, la innovación tecnológica y la colaboración ciudadana, impulsa soluciones que combinan sostenibilidad ambiental, salud humana y responsabilidad colectiva. Con una red de socios estratégicos y una visión a largo plazo, Ona Futura lidera un modelo replicable de transformación ecológica para las costas españolas.