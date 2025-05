SaveWatch Plus de SaveFamily combina seguridad y comunicación este verano con GPS y videollamadas

La llegada del verano marca un cambio en las rutinas familiares: vacaciones, más tiempo al aire libre y una mayor independencia de los más pequeños. Este contexto plantea nuevos desafíos en términos de comunicación y seguridad para padres e hijos. Ante esta necesidad, las soluciones tecnológicas se consolidan como una herramienta clave para mantener el contacto sin renunciar a la autonomía. En este escenario, los smartwatches con GPS y videollamadas surgen como una alternativa efectiva al móvil tradicional, especialmente pensada para niños.

El modelo SaveWatch Plus, desarrollado por la empresa tecnológica SaveFamily, se posiciona como una opción ideal para acompañar a los menores durante la temporada estival. Este dispositivo combina funcionalidades avanzadas como localización GPS en tiempo real, videollamadas, llamadas de voz, y botón SOS, permitiendo a los padres mantenerse conectados con sus hijos en todo momento y lugar. Además, su diseño resistente al agua y su interfaz intuitiva lo convierten en un aliado perfecto para actividades al aire libre.

Tecnología de localización pensada para la tranquilidad familiar Uno de los principales atributos del SaveWatch Plus es su sistema de localización GPS multidispositivo, que permite conocer la posición exacta del menor a través de una aplicación móvil gratuita. Esta función ofrece no solo tranquilidad, sino también un control responsable, ya que posibilita la creación de zonas seguras y el envío de alertas cuando el menor entra o sale de ellas.

Además de la geolocalización, el smartwatch incluye otras herramientas útiles como historial de ubicaciones, que permite revisar los recorridos realizados durante el día, y modo aula, para desactivar funciones durante las horas escolares, fomentando un uso equilibrado del dispositivo.

Comunicación constante sin necesidad de un móvil En lugar de optar por un teléfono móvil, muchos padres encuentran en los smartwatches infantiles una solución más segura y funcional. El SaveWatch Plus permite realizar videollamadas y llamadas convencionales, y también enviar mensajes de voz o texto predefinidos, facilitando una comunicación directa y supervisada entre padres e hijos.

El uso de una tarjeta SIM integrada y configurada para Europa garantiza cobertura y conectividad en distintos escenarios, desde excursiones hasta viajes en familia. Asimismo, la interfaz del reloj está adaptada a la edad infantil, con iconos simples, menús intuitivos y pantalla táctil a color.

Como complemento, SaveFamily ofrece un servicio de atención al cliente en español y actualizaciones constantes de su aplicación para mejorar la experiencia del usuario. Todo esto convierte al SaveWatch Plus en una herramienta práctica para gestionar la libertad infantil sin comprometer la seguridad.

SaveFamily refuerza así su compromiso con el bienestar familiar, apostando por dispositivos tecnológicos que promueven una comunicación fluida y una supervisión respetuosa. En un entorno donde el verano representa nuevas oportunidades de exploración y juego, contar con un smartwatch con GPS y llamadas se transforma en una decisión acertada y actual.