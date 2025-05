'La Briochconda' de DaVinci19 es reconocido como el mejor sándwich de España

En el corazón de Castilla-La Mancha, la creatividad gastronómica ha alcanzado un nuevo nivel gracias a una propuesta que ha conquistado paladares y jurados por igual. En el marco del II Campeonato de España de Bocatas, celebrado en mayo de 2025, una creación singular ha sido reconocida como la mejor del país. Se trata de 'La Briochconda', un bocadillo que combina técnica, sabor e innovación, elaborado por el equipo de la tapería DaVinci19, ubicada en las localidades albaceteñas de Casas Ibáñez y Villamalea.

Este reconocimiento como “Mejor Sándwich de España” consolida la trayectoria ascendente de DaVinci19 en el panorama gastronómico nacional. El galardón no solo celebra la calidad del producto, sino también la dedicación y el enfoque artesanal que caracteriza a su cocina. La combinación de un pan brioche suave, relleno de ingredientes seleccionados con equilibrio y creatividad, ha sido la clave para conquistar al jurado del certamen.

Un bocadillo que trasciende lo tradicional La propuesta ganadora, 'La Briochconda', destaca por reinterpretar el concepto de bocadillo tradicional. Con una presentación cuidada y una combinación de sabores audaces, representa una declaración de intenciones por parte de DaVinci19: elevar el tapeo y la cocina rápida a un nuevo nivel. Este enfoque innovador les ha permitido destacar entre decenas de competidores de toda España.

El campeonato, que reunió a algunas de las propuestas más destacadas del país, premió no solo el sabor, sino también la originalidad, la técnica empleada y la presentación de los platos. En este contexto, la creación de DaVinci19 brilló por su equilibrio entre tradición y modernidad, y por el claro dominio del producto local y la experiencia culinaria.

Reconocimiento a una filosofía de trabajo Este Premio Nacional no solo enaltece una receta concreta, sino que simboliza el reconocimiento a un proyecto que ha sabido evolucionar sin perder su esencia. DaVinci19 se ha consolidado como un referente regional gracias a una oferta gastronómica que combina cercanía, creatividad y una ejecución impecable.

El equipo de cocina celebra este logro como un impulso para seguir apostando por la calidad, la innovación y el respeto por los ingredientes. Con este reconocimiento, DaVinci19 reafirma su compromiso con la excelencia culinaria y se posiciona como uno de los nombres imprescindibles en la nueva escena gastronómica española.