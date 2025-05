La construcción innova en materiales, pero sigue vendiendo como en los 90

Revela eComm360 sobre Construmat A pesar de diseñar en 3D y usar BIM, más del 60%sector carece de canales de venta B2B modernos, gestionando pedidos por WhatsApp y Excel, según un nuevo estudio.

BARCELONA, España – 21 de mayo de 2025 – En el marco de Construmat 2025, el salón que exhibe los últimos avances en edificación, la consultora tecnológica eComm360 ha desvelado hoy una crítica brecha digital que podría costando al sector de la construcción español, millones de euros anuales. Según una estimación de la firma, a pesar de la sofisticación en diseño 3D y la adopción de la metodología BIM, una abrumadora mayoría de empresas sigue gestionando sus ventas B2B con herramientas obsoletas, como WhatsApp y hojas de cálculo dispersas.

El estudio de eComm360, basado en el análisis de más de 80 empresas del sector, muestra que mientras en la mayoria ha digitalizado procesos técnicos, solo una pequeña parte cuenta con canales de venta B2B eficientes y modernos.

"Es curioso que una empresa capaz de diseñar edificios enteros en BIM y calcular su huella de carbono al detalle, todavía tome pedidos a mano en WhatsApp y gestione sus tarifas profesionales en hojas de Excel dispersas", afirma Isaac Bosch, CEO de eComm360. "Esta desconexión entre la innovación técnica y el atraso comercial está costando al sector millones en eficiencia operativa y oportunidades perdidas".

La Brecha Digital Ignorada en el Sector Según el análisis se podría estar hablando sobre esta disparidad, muchos proyectos grandes ya aplican metodología BIM, se incorporan criterios de economía circular y las empresas que han iniciado su digitalización, es de forma interna en áreas técnicas.

Sin embargo, la modernización no ha llegado al área comercial:

Estimn que solo 2 o 3 de cada 10 empresas disponen de un canal B2B que permita realizar pedidos por fase de obra, genere presupuestos técnicos automáticamente, integre condiciones comerciales con el ERP y documentación técnica, y ofrezca una experiencia digital profesional de autoservicio.

"El impacto de esta ineficiencia podría ser muy importante", explica Bosch. "Estimamos un sobrecoste anual de varios millones de euros en procesos comerciales redundantes, errores de pedido y oportunidades perdidas. Y lo más grave es que el cliente profesional ya está demandando estos canales digitales: la mayoria de los instaladores y constructores a quien se ha consultado preferiría realizar sus pedidos online si tuvieran esa opción".

El Futuro del Canal B2B en Construcción: Más Allá del Catálogo Según eComm360, un canal B2B moderno para el sector construcción debe ser una plataforma integral que incorpore funcionalidades específicas por segmento:

Fabricantes de ventanas y cerramientos: Configuradores 3D (medidas, herrajes, acabados) exportables a BIM, gestión de pedidos por proyecto y entregas por fase, portal técnico con fichas y vídeos.

Proveedores de madera técnica: Trazabilidad de certificaciones sostenibles, calculadoras de optimización de cortes, stock inteligente y pedidos especiales conectados a producción.

Distribuidores de componentes y recambios: Buscador inteligente (modelo, foto, pieza), compatibilidad automática, sugerencia de alternativas y pedidos urgentes con seguimiento en tiempo real.

Empresas de maquinaria y herramientas: Plataforma unificada de compra, alquiler y mantenimiento, seguimiento de uso, revisiones automáticas y gestión de flotas por obra/usuario.

Del WhatsApp al Pedido Estructurado: La Evolución Pendiente "Lo más irónico es que la digitalización ya está presente en la comunicación: una gran parte de los pedidos B2B entran por WhatsApp", subraya Bosch. "El canal conversacional ya existe, pero se pierde toda su eficiencia al no estar conectado con los sistemas de gestión".

eComm360 propone convertir estos mensajes en pedidos estructurados mediante eCommerce conversacional, utilizando Inteligencia Artificial y flujos guiados que integren reglas de negocio, validaciones técnicas y disponibilidad real. Un proyecto piloto implementado en una empresa distribuidora de materiales mostró resultados contundentes: reducción del 40% en tiempo de gestión de pedidos, disminución del 30% en errores de procesamiento y aumento del 25% en la satisfacción del cliente profesional.

Una Transformación Gradual, No una Revolución "No proponemos una revolución imposible, sino una evolución inteligente", concluye Bosch. "Cada empresa debe evaluar su punto de partida y diseñar una hoja de ruta realista que conecte sus procesos actuales con las nuevas capacidades digitales".

eComm360 recomienda un enfoque gradual:

Análisis de procesos y diagnóstico funcional.

Diseño de la plataforma según tipo de cliente y producto.

Integración con sistemas internos existentes (ERP, CRM).

Formación al equipo comercial y redefinición de roles.

Evolución continua basada en métricas reales.

Acerca de eComm360: eComm360 es una consultora tecnológica líder especializada en la transformación digital de los procesos comerciales B2B para el sector de la construcción e industrial. Con una profunda experiencia en el desarrollo de plataformas de eCommerce B2B, integración de sistemas y optimización de la cadena de valor, eComm360 ayuda a las empresas a cerrar la brecha digital, mejorar la eficiencia y potenciar su crecimiento en un mercado cada vez más competitivo.

