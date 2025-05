Bastilipo impulsa la eficiencia energética con instalación gratuita de ventilador de techo DC Premium

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, la eficiencia energética y el confort en el hogar se convierten en prioridades para muchos consumidores. En este contexto, el ventilador de techo DC se presenta como una solución ideal, ofreciendo un funcionamiento silencioso, bajo consumo energético y un diseño moderno que se integra perfectamente en cualquier espacio. Además, la facilidad de instalación y la posibilidad de control remoto o mediante aplicaciones móviles hacen que estos dispositivos sean cada vez más populares entre quienes buscan mejorar la climatización de sus hogares de manera eficiente y sostenible.

Bastilipo ofrece instalación gratuita de ventiladores de techo DC Premium La empresa española Bastilipo ha lanzado una campaña promocional que destaca en el mercado de la climatización: la instalación gratuita de sus ventiladores de techo Premium con motor DC. Esta iniciativa busca incentivar a los hogares a sustituir sus antiguos ventiladores por modelos más eficientes y silenciosos, contribuyendo así a una mayor eficiencia energética en el ámbito doméstico.

Los ventiladores de techo con motor DC de Bastilipo se caracterizan por su bajo consumo energético y su funcionamiento silencioso, con niveles de ruido que no superan los 25 dB. Modelos como el Estoril DC Retráctil incorporan palas retráctiles, luz LED de 36W con tres tonalidades y conectividad Bluetooth, permitiendo un control sencillo y cómodo. Otro ejemplo es el modelo SINTRA, que ofrece seis velocidades, temporizador de hasta 8 horas y un diseño moderno que se adapta a diferentes estilos de decoración. La promoción de instalación gratuita está disponible para los clientes que adquieran estos modelos a través de la página oficial de Bastilipo, facilitando así el proceso de renovación y mejora de los sistemas de ventilación en el hogar.

Compromiso con la sostenibilidad y el confort en el hogar Bastilipo, con más de 40 años de experiencia en el sector de los electrodomésticos, reafirma su compromiso con la sostenibilidad y el confort en el hogar mediante esta campaña. La empresa no solo ofrece productos de alta calidad y eficiencia energética, sino que también busca facilitar el acceso a tecnologías más sostenibles y cómodas para los consumidores.

La gama de ventiladores de techo con motor DC de Bastilipo se presenta como una opción ideal para quienes desean mejorar la climatización de sus hogares de manera eficiente y estética. Con esta promoción, la empresa andaluza no solo promueve el uso de tecnologías más avanzadas y respetuosas con el medio ambiente, sino que también facilita su adopción al eliminar barreras como el coste de instalación.