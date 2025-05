´El Espejo Roto´, una novela que rescata la historia de los moriscos en Almería.

CÍRCULO ROJO.- La Editorial Círculo Rojo lanza “El Espejo Roto”, una novela histórica firmada por Josefina Varela Tudela y José García Gallego que aborda, en clave de ficción, la guerra y posterior expulsión de los moriscos en el Reino de Granada, especialmente en las comarcas del río Almanzora y el Andarax.

Con más de cuatro años de documentación, los autores presentan una obra basada en hechos reales del siglo XVI, relatados a través de una trama de suspense protagonizada por un investigador militar. Esta novela es la segunda parte de una trilogía iniciada con “La sombra en el espejo”

“Aunque se trata de una novela de contexto histórico, el tema de fondo sigue teniendo plena actualidad. La expulsión de los moriscos arruinó económicamente al país, del mismo modo que hoy se está expulsando a trabajadores fundamentales para las economías de otros países”, explican los autores.

“El Espejo Roto” alterna dos épocas: el final de la dictadura franquista y la guerra morisca. A través de esta estructura, los autores plantean una reflexión sobre la ruptura de la convivencia entre culturas, un fenómeno que se repite en distintos momentos históricos.

La novela combina acción, investigación, historia y crítica social, manteniendo un ritmo narrativo que ha sido bien recibido por los primeros lectores. Según sus autores, el título remite tanto al conflicto colectivo como al derrumbe personal del protagonista, en una especie de “locura lúcida” similar a la de Don Quijote.

SINOPSIS

Galo, investigador del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona, descubre un secreto sobre la sociedad morisca que no está dispuesto a desvelar. Como castigo, es enviado a cumplir el servicio militar obligatorio en los cuarteles de Melilla. Convertido en Galo el Africano, el académico transformado en soldado se ve envuelto en una serie de peripecias e intrigas.

Gracias a la Sociedad de Amigos de los Andalusíes, consigue acceder a unos manuscritos que lo conducen a una nueva investigación sobre la guerra de los moriscos en Almería.

Esta novela es un thriller que combina hábilmente dos subgéneros. Por un lado, mantiene al lector en tensión a través de las aventuras y peligros que enfrenta el protagonista. Por otro, sumerge la trama en la novela histórica, narrando con gran detalle los acontecimientos de la guerra de los moriscos en Almería: desde los sucesos en el valle del Almanzora hasta la sangrienta revuelta en el río Andarax y los pueblos adyacentes.

Perseguido implacablemente por dos grupos de hombres crueles y sin escrúpulos, Galo logra sobrevivir mientras redacta y ordena los hechos de la contienda. Sin embargo, sus documentos son sustraídos y finalmente plagiados. Con la ayuda de unas amigas, consigue escapar de sus enemigos y salvar el Alef, una pieza de incalculable valor.

Las intensas experiencias vividas afectan su mente, transformándolo en un divertido genio al borde de la locura. No obstante, su aparente desvarío se convierte en la utopía de una mente clarividente, privilegiada, sagaz y crítica.

AUTORES

José V. García Gallego nace en Zurgena (Almería) un día de San Valentín de 1946. Pasa su infancia en el Pirineo catalán, junto al valle del Segre, donde su padre ejerce como maestro. A los siete años regresa a Zurgena.

Estudia Filosofía y Psicología en las universidades de Salamanca y Barcelona, y Derecho y Antropología en las de Murcia y Almería. Es catedrático de Filosofía e inspector de Educación.

Gran conocedor de la historia y la cultura de Almería, escribe Historia de Zurgena (Editorial Arráez), obra en la que recopila una gran cantidad de documentos sobre el valle del Almanzora. También participa en los cursos de verano sobre gastronomía y enología organizados por la Universidad de Almería, en los actos conmemorativos del cuarto centenario del Quijote y en la publicación sobre las comidas que aparecen en dicha obra. Su pasión por la historia y la antropología lo ha llevado a publicar La cocina popular de Almería, con prólogo de Karlos Arguiñano.

En el ámbito poético, ha publicado Los caminos del sol (Murcia, 1982), obra por la que recibe el diploma honorífico de titular académico por los méritos culturales, literarios y artísticos Agustín García Alonso de Vizcaya.

También ha escrito ensayos y artículos, entre los que destacan: En torno a los principios de la ciencia en el mundo griego (Scientia, Murcia), Los problemas de la filosofía en el bachillerato (Scientia, Murcia), El alcohol y la publicidad (Ed. Preforpa, Madrid) y Hacia una nueva teoría sobre el significado de la pintura rupestre (Roel, Albox).

Su interés por la literatura lo ha llevado a escribir El crimen de La Rayana (Ed. Universidad de Almería, 2013), novela en la que describe el ambiente de posguerra en un pueblo de Almería. También es autor de La sombra en el espejo (Ed. Arráez, Almería, 2022), primera parte de una trilogía de intriga y misterio, en la que se combinan elementos de la novela negra y el realismo mágico. La obra sigue la investigación de dos intelectuales sobre la vida de los moriscos en la época de los Austrias, en un ambiente opresivo.

El libro actual es la segunda parte de esta trilogía.

Josefina Varela Tudela nace el 11 de enero de 1954 en Totana (Murcia). Su infancia transcurre entre Port Lyautey, Safí y Agadir, y, tras el terremoto del 29 de febrero de 1960, entre Totana y Melilla.

Estudia bachillerato entre Melilla y Totana. Es licenciada en Historia por la Universidad de Murcia y en Derecho por la Universidad de Almería.

Catedrática de Historia y profesora de Psicopedagogía, ha ejercido la docencia en los institutos de Lorca, Vélez Rubio, Olula del Río, Campohermoso y Nicolás Salmerón. También ha sido inspectora de Educación en la Delegación Provincial de Almería.

Junto con José V. García Gallego, ha publicado Historia de Zurgena y ha realizado estudios en el ámbito de la psicopedagogía, elaborando cuadernillos didácticos para la tutoría y la orientación, como Aprender a decir no, ¿Qué pienso de mí mismo?, ¿Somos responsables? y Mi autoestima (Ed. Preforpa, Madrid).

Actualmente, continúa junto a José V. García Gallego la publicación de El espejo roto, segunda parte de la trilogía iniciada con La sombra en el espejo.