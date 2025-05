Las formaciones inmobiliarias suben de nivel con Alberto Conesa y Tony Robbins

Alberto Conesa, el mentor inmobiliario que ha revolucionado el sector en Europa y Latinoamérica, será uno de los protagonistas del evento global de Realty ONE Group este noviembre en Miami.

MIAMI, EE.UU. — NOVIEMBRE 2025.

A veces, los sueños se construyen ladrillo a ladrillo. Y a veces, esos ladrillos se convierten en cimientos de imperios. Ese es el caso de Alberto Conesa, el español que ha recorrido medio mundo enseñando a agentes inmobiliarios a multiplicar sus ventas, estructurar negocios millonarios y construir una marca personal tan fuerte como su visión.

Este año, su historia da un nuevo salto. Conesa ha sido invitado como ponente internacional en el evento de Realty ONE Group, una de las redes inmobiliarias más influyentes del planeta. Lo hará compartiendo escenario con Tony Robbins, considerado el mejor coach del mundo, en un encuentro que reunirá a los líderes del sector en Miami, noviembre 2025.

“No se trata solo de vender casas. Se trata de transformar vidas desde la industria inmobiliaria. Eso es lo que realmente mueve mi trabajo”, afirma Conesa.

Un español entre gigantes No es común ver a un europeo abrirse paso en los eventos más exclusivos del real estate norteamericano. Pero Conesa no sigue caminos trazados: los crea. Con más de 14 años de experiencia, presencia en 3 continentes, más de 10.000 agentes formados y 800 agencias transformadas en menos de 4 años, su metodología está cambiando la manera de vender inmuebles en mercados más diversos del planeta.

Su sistema Ventas Infinitas (VI) ha sido catalogado por muchos como “la estructura que todo agente desearía tener desde el día uno”, y ha posicionado a cientos de agentes como top producers en tiempo récord.

“El sistema funciona porque no depende de la motivación. Depende de la diracción. Y con dirección, cualquier agente puede facturar alto… incluso sin ser el más simpático ni el más guapo del equipo”, bromea Conesa con su estilo directo.

El escenario de los grandes El evento de Realty ONE Group reunirá a miles de profesionales del sector inmobiliario de todo el mundo, entre ellos brokers, top agents, formadores y líderes de opinión. Pero hay una presencia que destaca sobre todas: Tony Robbins, quien volverá a impactar con sus dinámicas de alto voltaje, orientadas a romper límites mentales y acelerar resultados.

En ese contexto, Alberto Conesa será el encargado de representar a la comunidad hispana del real estate global. Su conferencia, esperada con gran expectación, girará en torno al concepto de estructurar un negocio inmobiliario de 7 cifras sin perder el alma en el intento.

Un mensaje desafiante al sector Conesa no solo quiere inspirar. Quiere sacudir. En sus palabras:

“Si te sientes pequeño, incomprendido o atrapado en la rutina de tu inmobiliaria... este evento es para ti. No necesitas permiso para ser grande. Solo necesitas decisión. Y si estás dispuesto a pagar el precio de la disciplina, te aseguro que vivirás del lado de los que hacen historia, no de los que la miran desde lejos”.

Miami espera. El escenario está listo. El mensaje es claro: los inmobiliarios hispanos ya no juegan en ligas menores. Ahora, entran por la puerta grande.