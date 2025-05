Salher comparte estrategias para el tratamiento y reutilización del agua desde el ámbito doméstico

En un escenario marcado por la escasez hídrica y el aumento de la demanda mundial de agua, las acciones individuales han adquirido un valor estratégico en la gestión de los recursos naturales. La transformación hacia un modelo más responsable y sostenible comienza en el entorno doméstico, donde decisiones cotidianas pueden tener un impacto relevante. En este contexto, la empresa especializada en soluciones para el ciclo integral del agua pone el foco en la importancia de la concienciación ciudadana para impulsar cambios significativos. A través de su experiencia internacional y su compromiso con el medioambiente, Salher refuerza la necesidad de adoptar medidas efectivas que favorezcan el tratamiento y reutilización del agua también desde el ámbito doméstico.

Acciones cotidianas que suman a una gestión eficiente del recurso hídrico Salher plantea un conjunto de recomendaciones dirigidas a fomentar la participación activa de los hogares en la sostenibilidad hídrica. Entre ellas, destacan el uso de dispositivos de ahorro en griferías y sanitarios, la reparación inmediata de fugas y la preferencia por electrodomésticos eficientes. Además, se promueve una cultura de reutilización, como el empleo del agua de la lavadora para el riego, o la recogida de agua de lluvia para usos no potables. Estas prácticas, aunque sencillas, contribuyen de forma directa al tratamiento y reutilización del agua, al reducir la presión sobre las redes de abastecimiento y tratamiento convencionales.

Una visión global con soluciones locales desde Salher Con una trayectoria consolidada en más de 120 países y más de cuatro décadas de innovación, Salher reafirma su compromiso con la educación ambiental y la sostenibilidad. A través de su portal informativo y sus soluciones técnicas, la compañía no solo aborda retos industriales y urbanos, sino que también extiende su mensaje a la ciudadanía. El objetivo es claro: generar conciencia colectiva sobre el uso responsable del recurso y estimular una participación activa desde el hogar. La sostenibilidad del agua no depende únicamente de grandes infraestructuras; también se construye desde pequeñas acciones diarias que, en conjunto, representan un cambio estructural hacia un futuro más equilibrado.