Por qué se necesita una cerradura inteligente para un apartamento turístico con sello Raixer

Gestionar un apartamento turístico con éxito implica mucho más que publicar un anuncio en Airbnb o Booking. Uno de los aspectos clave para ofrecer una experiencia cómoda y profesional tanto para el anfitrión como para los huéspedes es el control de accesos. Y aquí es donde entra en juego una solución cada vez más popular: la cerradura inteligente.

Aquellos apartamentos turísticos que aún utilizan llaves físicas pueden beneficiarse de una actualización tecnológica. Este artículo expone las razones para dar el paso hacia una cerradura inteligente como Raixer, los beneficios asociados a esta solución y las ventajas que ofrece la suscripción a su plataforma para una gestión más eficiente.

¿Qué es una cerradura inteligente? Una cerradura inteligente es un sistema de apertura y cierre de puertas que no requiere una llave física. Funciona mediante tecnologías como:

Códigos PIN

Aplicaciones móviles

Tarjetas NFC

Control remoto

Integración con asistentes de voz (como Alexa o Google Home)

Estas cerraduras permiten el acceso programado y gestionado desde cualquier lugar del mundo.

¿Por qué se necesita una cerradura inteligente en el apartamento turístico? En un sector donde la experiencia del huésped y la eficiencia operativa marcan la diferencia, una cerradura inteligente no es un lujo: es una herramienta esencial para profesionalizar tu alquiler turístico.

Check-in sin contacto y sin esperas

Con una cerradura inteligente, se puede olvidar de coordinar horarios con los huéspedes o contratar a alguien para entregar las llaves. Los inquilinos entran por su cuenta con un código o enlace temporal, incluso si llegan de madrugada o con retraso.

Automatización total del acceso

Con plataformas como Raixer, es posibleautomatizar el envío de códigos de acceso desde tu PMS (Property Management System) o canal de reservas. Esto reduce errores humanos y mejora la eficiencia.

Aumenta la seguridad

¿Se han perdido unas llaves? ¿Un huésped no devolvió el llavero? Con una cerradura inteligente se generan accesos temporales que caducan al finalizar la estancia. También es posible ver quién ha entrado y cuándo, lo que aporta mayor control y seguridad.

Gestión remota en tiempo real

¿Hay que dar acceso a un técnico, a la limpieza o a nuevos huéspedes desde otra ciudad o país? Con una cerradura inteligente, se hace desde el móvil o PC, no importa donde se encuentra el afitrión.

Mejora la experiencia del huésped

Hoy en día los viajeros valoran la comodidad y autonomía. Evitarles el estrés del check-in presencial o el temor de perder la llave mejora sus valoraciones y fidelidad.

Ventajas exclusivas de la cerradura inteligente Raixer Raixer se posiciona como una de las soluciones más completas del mercado, especialmente para el sector turístico. Estas son algunas de sus ventajas:

6 métodos de apertura

Raixer ofrece hasta seis formas distintas de abrir la puerta, lo que se adapta a distintos tipos de usuarios y necesidades: acceso automático, la app, llamada perdida y otras.

Integración con sistemas de reservas

Raixer puede integrarse con canales como Airbnb, Booking o tu PMS para enviar automáticamente los accesos temporales a los huéspedes, ahorrando tiempo y evitando errores.

Control de accesos por tiempo

Se puede programar horarios específicos de entrada y salida para cada usuario (huéspedes, limpieza, mantenimiento...), lo que mejora la gestión operativa.

Plataforma intuitiva

Raixer incluye una plataforma web que permita controlar y monitorizar todos los accesos desde un solo panel. También ofrece un registro de accesos y alertas en tiempo real.

¿Qué incluye la suscripción de Raixer? La suscripción está pensada para quienes quieren olvidarse de complicaciones y gestionar accesos de forma profesional y remota. Entre sus ventajas:

Soporte técnico dedicado y monitoreo continuo 24/7

Actualizaciones automáticas con nuevas funciones

Cerraduras a precio de coste

Acceso por llamada perdida y QR sin app

Gestión en tiempo real desde web y app móvil

Conexión 3G incluida

Usuarios ilimitados y descuentos por volumen

¿Vale la pena la suscripción? Más que un simple complemento, la suscripción de Raixer representa una solución integral que combina tecnología avanzada, atención personalizada y escalabilidad. Ideal tanto para la gestión de un único alojamiento como de una cartera completa de propiedades, esta herramienta optimiza la operativa y contribuye a una oferta más profesional. Además, permite minimizar la inversión inicial al distribuir los costes mediante un servicio continuo.