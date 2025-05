La lingüística cognitiva entra en el aula con ´BRING IT ON! 427 PHRASAL VERBS´

Una nueva obra de J. Carmelo Pérez Rull y Silvia Pérez Fábrega que transforma el aprendizaje de los phrasal verbs en inglés.

CÍRCULO ROJO.- La Editorial Círculo Rojo lanza este mes BRING IT ON! 427 PHRASAL VERBS. Un nuevo enfoque cognitivo de enseñanza-aprendizaje, un volumen pionero en el campo de la didáctica del inglés escrito por los profesores J. Carmelo Pérez Rull y Silvia Pérez Fábrega. El libro propone un método innovador basado en la lingüística cognitiva que permite comprender los phrasal verbs no como estructuras arbitrarias, sino como expresiones lógicas y motivadas.

El proyecto comenzó durante el confinamiento de 2020, con una extensa labor de recopilación y análisis, y se ha desarrollado hasta su publicación en 2025. Se trata de una propuesta única que aplica los principios de la metáfora conceptual desarrollados por George Lakoff y Mark Johnson, ofreciendo un marco explicativo claro para más de 400 phrasal verbs, organizados y presentados con numerosos ejemplos extraídos de fuentes reales.

A diferencia de los métodos tradicionales, centrados en la memorización mecánica, esta obra apuesta por un aprendizaje significativo que conecta el lenguaje con la experiencia corporal, emocional y espacial del hablante. Cada entrada incluye un análisis detallado del verbo, ejemplos contextualizados y una explicación del esquema mental subyacente que une sus distintos usos.

Dirigido a estudiantes de nivel intermedio y avanzado, opositores, docentes y profesionales de la enseñanza del inglés, BRING IT ON! ofrece una herramienta eficaz para abordar uno de los aspectos más complejos del idioma desde una perspectiva didáctica renovadora.

Según sus autores, “la clave está en dejar de ver los phrasal verbs como una lista de expresiones aisladas y empezar a entenderlos como estructuras con una lógica interna que puede enseñarse y aprenderse de forma razonada”.

SINOPSIS

BRING IT ON! es un libro fascinante, original y único. Trata con enfoque cognitivo el aprendizaje de los verbos con partículas. Se desmitifica así la complejidad de estas formas tan difíciles de tratar, al distanciarse del estudio memorístico.

Una misma partícula unida a un verbo puede tener diversos significados y todos, aunque con excepciones, están relacionados de manera sistemática y motivada, como indica la lingüística cognitiva. Se justifica con ejemplos que abstraen el esquema mental subyacente y transversal. De este modo, se genera un significado motivado, no caprichoso ni arbitrario.

Partimos de los conocimientos adquiridos de la relación con el entorno, con los objetos y su manipulación y proyectamos el sentido literal o básico del phrasal verb al dominio destino, un concepto más abstracto que no puede experimentarse directamente. Esta conexión facilita un aprendizaje duradero.

Con una exposición clara, sencilla y amena, la estructura de análisis de cada verbo compuesto se compone de:

a) Una consideración del significado literal y figurado.

b) Una atractiva y exhaustiva colección de ejemplos cortos y variados que deja anclada la imagen mental.

c) Un comentario personal analítico acerca de las distintas conexiones descritas con fineza y una exposición sencilla y lógica.

En definitiva, se trata de una herramienta muy valiosa para anglófonos no nativos, estudiantes extranjeros de español, estudiosos de la lengua inglesa, profesores, traductores e intérpretes que han de encontrar, ineludiblemente, una solución a su consulta.

AUTORES

Juan Carmelo Pérez Rull ha investigado en el campo de la lingüística aplicada y la psicología del lenguaje. Es catedrático de inglés y doctor en Lingüística Aplicada por la Universidad de Granada (1998). Su tesis doctoral Modelo Cognitivo-Cultural del Dolor Emocional. De la Lexemática a los Modelos Mentales y Culturales fue publicada por la Universidad de Almería (2000). Sus investigaciones se concentran en el estudio de las metáforas de las emociones desde una perspectiva cognitiva y cultural, y en especial en las metodologías innovadoras en la enseñanza del inglés y la lingüística aplicada.

Silvia Pérez Fábrega es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Granada y profesora de inglés en IES. Ha colaborado en la recogida de una amplia variedad de ejemplos extraídos de diccionarios, periódicos, revistas, TV, radio, redes sociales, etc., así como en el análisis de las conexiones existentes entre los diferentes significados de cada phrasal verb y también en las correcciones del original.