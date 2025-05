Palasiet, entre los tres mejores medi-spas del mundo en los prestigiosos premios Luxury Spa Edit Awards

Palasiet Wellness Clinic & Thalasso ha sido reconocido como uno de los tres mejores medi-spas del mundo en los Luxury Spa Edit Awards 2025, en la categoría Best Global Medi-Spa. Este galardón sitúa a Palasiet en la élite mundial de las clínicas Wellness y es una validación importante de su enfoque integral en longevidad, talasoterapia, medicina preventiva y bienestar. Palasiet comparte este reconocimiento con clínicas de renombre internacional como RAKxa (Tailandia) y Clinique La Prairie (Suiza), consolidando su posición como uno de los centros de bienestar médico más destacados a nivel global.

Los Luxury Spa Edit Awards se han consolidado como uno de los premios más relevantes del sector del bienestar y los spas de lujo, reconociendo a los mejores hoteles, clínicas y centros de turismo de salud de los cinco continentes. En su segunda edición, la selección de nominados fue realizada por un jurado internacional de expertos del ámbito del wellness, el spa y los viajes, en base a criterios como la excelencia en el servicio, la calidad de las instalaciones, la innovación, los tratamientos ofrecidos, la sostenibilidad y la experiencia global del cliente. Los ganadores fueron elegidos mediante votación pública.

La edición 2025 presenta a los premiados junto a una cuidada selección de los 90 mejores hoteles spa, centros wellness, retiros, clínicas y marcas de productos de spa del mundo. Como novedad, esta edición ha incorporado una categoría específica en apoyo a la organización benéfica Standard Authority for Touch Care in Cancer (SATCC), que reconoce a spas acreditados que ofrecen terapias de contacto especializadas para personas que están en tratamiento o recuperación del cáncer.

Recibir una nominación en los Luxury Spa Edit Awards se considera uno de los mayores reconocimientos en el sector wellness. La participación en los premios es gratuita, solo por invitación, y está reservada a establecimientos que demuestran una excelencia consolidada.

Este nuevo reconocimiento se suma a los numerosos galardones obtenidos por Palasiet Wellness Clinic & Thalasso en los últimos años, consolidando su posicionamiento como un referente del turismo de salud y bienestar tanto en España como a nivel internacional. Entre los premios más destacados figuran el European Travel Award al Best Health Tourism Facility; los World Luxury Spa Awards en las categorías de Best Luxury Thalassotherapy Spa (Europe), Best Detox Program (Spain) y Best Luxury Beauty Spa (Spain); el premio Condé Nast Johansens al Best Wellness Programme; los Wellness Experience Awards al Best Thalassotherapy Centre en España, Portugal y Andorra; el reconocimiento como Best Health Tourism Destination in Europe; y la distinción internacional de HydraFacial por la excelencia en la aplicación de sus tratamientos.

Palasiet, desde su espectacular ubicación frente a la bahía de Benicàssim, ha llevado a cabo en los últimos años una profunda renovación de sus instalaciones, tanto en la clínica como en el alojamiento y servicios generales. Esta transformación ha reforzado su prestigio como uno de los centros más completos de Europa, gracias a su moderna infraestructura, su equipo científico y profesional altamente cualificado, y la excelencia de sus programas de salud y servicios hoteleros.

Actualmente, Palasiet ofrece los siguientes programas: longevidad, pérdida de peso, puesta en forma, anti-estrés y relajación, détox, talasoterapéutico, yoga, menopausia vital y escapadas de bienestar. Además, lidera los rankings de turismo de salud entre los clientes de procedencia nacional, y cuenta también con un elevado porcentaje de huéspedes internacionales, especialmente de Francia, Países Bajos, Reino Unido y, en los últimos años, Estados Unidos.