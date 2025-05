First - Rate, Consultores lanza asistencia jurídica especializada para argentinos en el exterior

Cada vez más personas que residen en el exterior enfrentan situaciones legales, notariales o administrativas que requieren resolución desde la distancia. En este contexto, el acceso a una atención jurídica eficaz, segura y cercana se convierte en una necesidad clave para quienes, sin estar en territorio argentino, mantienen vínculos patrimoniales, familiares o legales con el país. Esta realidad creciente ha llevado al Estudio First - Rate, Consultores a desarrollar una propuesta de servicios orientada específicamente a argentinos en el exterior.

Con sede en San Isidro y más de treinta años de trayectoria, el estudio ha diseñado un modelo de intervención jurídica adaptado a las necesidades de quienes residen en el extranjero. La propuesta contempla un enfoque integral, con asistencia profesional en tiempo real, coordinación de trámites ante autoridades argentinas, gestión de documentación apostillada y representación legal en procesos judiciales o administrativos iniciados en el país.

Un modelo jurídico adaptado a la distancia El nuevo servicio tiene como objetivo ofrecer soluciones prácticas y ágiles a situaciones que van desde la emisión de poderes y el acceso a documentación oficial hasta la intervención en litigios o en procesos de residencia. Para ello, el estudio ha conformado un equipo de profesionales especializados en distintas ramas del derecho, organizados en una estructura de trabajo colaborativa que permite asumir casos complejos de forma coordinada.

La figura del veedor de expedientes, la asistencia en trámites judiciales en curso, así como la gestión de documentación de carácter personal a través de canales digitales, forman parte del alcance de esta línea de servicios. Todo ello se complementa con el respaldo tecnológico necesario para garantizar trazabilidad, seguridad documental y comunicación constante con el cliente, independientemente de su lugar de residencia.

Presencia internacional y acompañamiento personalizado La apertura de una sede en la Comunidad de Madrid permite reforzar el contacto presencial en Europa cuando así se requiera. Esta expansión se suma a un canal de atención remota consolidado, que combina videoconferencias, plataformas de gestión documental y seguimiento jurídico personalizado.

La propuesta de First - Rate, Consultores responde a una demanda cada vez más extendida entre los argentinos en el exterior, que buscan una atención jurídica que les permita resolver asuntos pendientes sin perder tiempo ni seguridad en el proceso. En un escenario globalizado, garantizar soluciones legales a distancia ya no es un añadido, sino una función esencial de los servicios profesionales del siglo XXI.

Contactos en Argentina y España

San Isidro – Buenos Aires

Torrelodones – Madrid

consultas@first-rate.com.ar

www.first-rate.com.ar‬