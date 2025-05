Villas y apartamentos con piscina en Calpe, la propuesta estival de Alquileres Agatha Martínez

Altuve, el tramposo, ha sido reemplazado por Soto, el traidor» Es válido mencionar que hasta ESPN se vio afectado por dicha situación, debido a que se tenía una conversación finiquitada para que Juan Soto portara el popular micrófono y oír sus comentarios en medio de la transmisión, pero el zurdo decidió no hacerlo minutos antes del juego porque estaba frustrado, no solo con los fans, sino con los periodistas que no paraban de preguntar cosas sobre Aaron Judge y su decisión de irse con New York Mets.