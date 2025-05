Invertir en un PC a medida con Aussar se consolida como apuesta segura y eficiente

Además, es un método de pago que requiere que el anillo confirme físicamente cada pago, por tanto, los ladrones de datos no pueden transaccionar con la tarjeta porque no tienen el anillo para confirmar las operaciones, a diferencia de los “soft wallets” que se guardan en la nube, y que están expuestos al robo de identidades y claves de confirmación de operaciones económicas online. Reducción del fraude en transacciones NFC A diferencia de una tarjeta contactless tradicional, donde el número de la tarjeta puede ser interceptado, el token del anillo no lleva datos identificativos que se pueden fotografiar y es inútil sin la clave de cifrado del banco o del proveedor de la red (Visa / MasterCard). Bloqueo inmediato sin afectar la tarjeta principal Si se pierde el anillo, se puede desactivar instantáneamente el token que lleva dentro mediante la app del anillo, sin tener que cancelar la tarjeta física. ¿Es infalible?