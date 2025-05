Pagar con un anillo; ¿seguridad o capricho?

Los anillos de pago, como el anillo Rikki, han surgido como una alternativa innovadora del pago sin contacto, pero su verdadero valor no está solo en su diseño y alta usabilidad, sino en cómo manejan la seguridad de los datos financieros. La tecnología de tokenización es la pieza fundamental que lo convierte en una opción más segura que las tarjetas tradicionales.

¿Qué es un token y cómo funciona en un anillo de pago? Un token es un identificador digital único y aleatorio que reemplaza los datos sensibles de una tarjeta (como el número de cuenta o el CVV). Cuando un anillo de pago se vincula a una cuenta bancaria, no almacena la información real de la tarjeta, sino que genera tokens cifrados para cada transacción.

Proceso de tokenización en un anillo de pago:

Vinculación inicial: Al configurar el anillo, el banco o la red de la tarjeta (como Visa o Mastercard) genera un token asociado a la tarjeta.

Transmisión segura: El token se firma con las claves seguras del chip NFC del anillo. Nunca se almacenan los datos originales.

Transacción: Al acercar el anillo al datáfono se genera y envía token de transacción, que es validado por la red de pagos sin exponer información real.

Autorización: El banco reconoce el token, lo "traduce" en datos reales (de forma segura en sus servidores) y aprueba la compra.

Ventajas de la tokenización en anillos de pago Protección contra skimming y clonación Los dispositivos que roban datos en cajeros (skimmers) o terminales fraudulentos no pueden replicar tokens, ya que éstos últimos:

Son de un solo uso

Se anulan si se extravía el anillo

No sirven fuera del contexto autorizado (por ejemplo, no funcionan en comercios no verificados).

Evitar el phishing Un anillo de pago, como el anillo Rikki, guarda el token en un “cold wallet”, es decir, en un wallet desconectado de la red, lo que evita por completo el riesgo de sufrir ciberataques destinados al robo de credenciales (en 2025 se prevé un aumento significativo de este tipo de ataques). Además, es un método de pago que requiere que el anillo confirme físicamente cada pago, por tanto, los ladrones de datos no pueden transaccionar con la tarjeta porque no tienen el anillo para confirmar las operaciones, a diferencia de los “soft wallets” que se guardan en la nube, y que están expuestos al robo de identidades y claves de confirmación de operaciones económicas online.

Reducción del fraude en transacciones NFC A diferencia de una tarjeta contactless tradicional, donde el número de la tarjeta puede ser interceptado, el token del anillo no lleva datos identificativos que se pueden fotografiar y es inútil sin la clave de cifrado del banco o del proveedor de la red (Visa / MasterCard).

Bloqueo inmediato sin afectar la tarjeta principal Si se pierde el anillo, se puede desactivar instantáneamente el token que lleva dentro mediante la app del anillo, sin tener que cancelar la tarjeta física.

¿Es infalible? Limitaciones a considerar Pérdida física: el único riesgo a tener en cuenta es que si alguien encuentra el anillo, podría usarlo para compras de bajo monto, las que no necesitan PIN. Lo importante a tener en cuenta es que, en estos casos, se puede anular el token a distancia a través de su app.

Conclusión: Más que una moda, una capa importante de seguridad La tokenización convierte al anillo de pago en una herramienta no solo conveniente, sino estratégica para quienes buscan minimizar riesgos. Aunque no es inmune a todo tipo de fraude, elimina vulnerabilidades clave del plástico tradicional y los ‘hot wallets’ (los del móvil). En un mundo donde el 40% los fraudes con tarjetas ocurren en transacciones sin contacto (según Nilson Report), adoptar wearables con tokenización fuera de línea podría ser la diferencia entre ser una víctima más o un usuario adelantado a los ciberdelincuentes.

¿Vale la pena el cambio? Para los conscientes de la seguridad, la respuesta es clara: sí.