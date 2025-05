Artegres presenta su campaña de Azulejos en segunda calidad para reformas económicas

Onda, Castellón – La empresa Azulejos Artegres, especializada en la comercialización de productos cerámicos de ocasión, lanza una nueva campaña centrada en la venta de Lotes de Azulejos Outlet en segunda calidad (2AC), disponibles por tiempo limitado y hasta fin de existencias. Esta iniciativa responde a la creciente demanda de materiales de construcción económicos para reformas integrales o parciales, ofreciendo un catálogo cerámico funcional, moderno y con precios accesibles para todos los públicos.

Los azulejos en segunda calidad se posicionan como una solución ideal para quienes desean reformar espacios sin incurrir en gastos elevados, ya que permiten acceder a productos de calidad con pequeñas imperfecciones estéticas, conservando sus prestaciones técnicas. Los interesados pueden conocer los detalles de esta campaña a través del sitio oficial artegres.es, donde encontrarán más de 1000 referencias y opciones de asesoramiento personalizado.

Azulejos outlet 2AC: materiales accesibles para reformas cerámicas al mejor precio La nueva campaña de Lotes de Azulejos Outlet en segunda calidad está orientada a cubrir una necesidad real del mercado: disponer de materiales cerámicos confiables a precios reducidos. La propuesta de Azulejos Artegres permite acceder a partidas limitadas de productos procedentes de excedentes, series descatalogadas o fabricación con ligeras imperfecciones.

Estas colecciones ofrecen modelos actuales en acabados como mármol, madera, cemento o piedra, pensados para adaptarse tanto a interiores como a exteriores. El objetivo de la campaña es proporcionar a particulares, reformistas y profesionales del sector la posibilidad de ejecutar proyectos cerámicos sin sobrepasar el presupuesto estimado.

Gracias a una logística optimizada, los pedidos pueden entregarse en un plazo medio de 3 a 5 días en España, Andorra y Portugal. Las condiciones y opciones de compra están disponibles en la web de la compañía, donde también se pueden solicitar presupuestos personalizados.

Una alternativa eficiente para proyectos sostenibles y económicos La venta de azulejos outlet en segunda calidad no solo atiende criterios económicos, sino que también refuerza prácticas responsables en la industria cerámica. La utilización de estos lotes permite reducir el desperdicio de materiales y fomentar el aprovechamiento eficiente de recursos disponibles.

Reformar con criterio: calidad funcional con ahorro garantizado Los modelos en 2AC se ajustan a las exigencias básicas de cualquier instalación, ofreciendo un rendimiento adecuado en obra. Aunque algunas piezas de cada lote puede presentar pequeños defectos visuales y no estructurales, cumplen con los estándares necesarios de resistencia, durabilidad y facilidad de mantenimiento. Esta solución se ha consolidado como una opción práctica para reformas integrales o parciales, especialmente en viviendas en proceso de modernización, segundas residencias o instalaciones comerciales.

Una campaña alineada con las nuevas prioridades del consumidor cerámico La iniciativa de Azulejos Artegres responde al contexto actual en el que la funcionalidad, el precio justo y la entrega rápida se han convertido en factores clave en la toma de decisiones de compra. Con esta campaña, la empresa refuerza su compromiso con la accesibilidad, la sostenibilidad y el diseño asequible.

“La posibilidad de ofrecer materiales en segunda calidad no solo permite acercar el producto cerámico a un mayor número de hogares, sino que también aporta valor añadido al mercado, al dar salida a productos perfectamente válidos que merecen una segunda oportunidad”, afirma Antonio Viñes, director de operaciones de Revestimientos Artegres, SL.

Para obtener más información sobre el catálogo disponible, puede consultarse en artegres.es o a través de sus perfiles en las redes sociales.