Llega el buen tiempo; el momento ideal para renovar el sistema de calefacción y agua caliente en casa

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, muchas familias aprovechan para acometer pequeñas reformas y mejoras en sus viviendas. Es una época perfecta para planificar con antelación cómo queremos que sea el confort en nuestro hogar para futuros inviernos. Y aunque los sistemas de calefacción y agua caliente suelen pasar a segundo plano con la subida de las temperaturas, lo cierto es que este es el mejor momento para pensar en su renovación.

El sistema de calefacción y producción de agua caliente sanitaria representa en torno al 60% consumo energético en invierno en la mayoría de los hogares españoles. Por eso, invertir ahora en sistemas de calefacción eléctrica eficientes puede marcar una gran diferencia en confort y ahorro energético. En ELNUR GABARRON disponen de una amplia variedad. Si no sabes por dónde empezar, aquí nos dejan un pequeño resumen de algunos sistemas de calefacción eléctrica que se adaptan a todo tipo de necesidades.

El otro punto clave es la producción de agua caliente sanitaria (ACS). En este caso, para aquellos clientes que dispongan de una instalación de paneles solares o estén planeando ponerla, este exclusivo termo solar representa una oportunidad única para aprovechar al máximo el excedente de energía solar que se produce en instalaciones con autoconsumo.

Termo Eléctrico Solar: el aliado perfecto de la energía fotovoltaica El termo eléctrico solar TSG con Control Dinámico de Potencia de ELNUR GABARRON es una de las soluciones más innovadoras y eficientes del mercado. A diferencia de los termos eléctricos tradicionales, este modelo está diseñado específicamente para viviendas que cuentan con paneles solares y vertido a red, permitiendo aprovechar el excedente de energía solar para calentar agua.

Gracias a su tecnología Solar Manager, el termo eléctrico solar es el único en el mercado que puede adaptarse en tiempo real a la producción solar disponible en la vivienda. Lo hace mediante tres saltos de potencia (600 W, 1000 W y 1600 W), que permiten modular el consumo eléctrico del termo para ajustarse al excedente fotovoltaico y evitar consumir energía de la red cuando no es necesario. Esto se traduce en un ahorro real y tangible en la factura eléctrica, al mismo tiempo que optimizamos la inversión y hacemos un consumo de nuestros recursos de forma limpia y sostenible.

Máxima eficiencia Este termo inteligente se instala y conecta en la vivienda sin necesidad de baterías ni sistemas de almacenamiento. Detecta automáticamente cuándo hay excedente solar y activa la resistencia eléctrica en el nivel de potencia más adecuado, lo que garantiza un funcionamiento eficiente y totalmente autónomo.

Además, incorpora conectividad Wifi para un control total desde el smartphone, permitiendo al usuario programar, activar o desactivar el dispositivo según sus necesidades.

El Control Dinámico de Potencia de este termo eléctrico solar también permite a usuarios sin instalación fotovoltaica disfrutar de un termo eléctrico conectado. Esta conexión con la aplicación Elnur Gabarron Wifi Control ofrece la oportunidad de seleccionar las horas de conexión a la red eléctrica para aquellos clientes que disfruten de una tarifa con discriminación horaria y quieran focalizar su consumo durante las horas más económicas.

Este tipo de soluciones responden a una tendencia cada vez más consolidada: la combinación de autoconsumo solar con sistemas eléctricos inteligentes, que permiten mejorar la eficiencia energética del hogar sin renunciar al confort.

El futuro del agua caliente es solar, inteligente y conectado Reformar el hogar no solo es una cuestión estética, sino también una oportunidad para modernizar sus sistemas más esenciales. Si tienes una instalación fotovoltaica, instalar un termo eléctrico solar con tecnología Solar Manager es, sin duda, una decisión acertada.

Con más de 50 años de trayectoria, ELNUR GABARRON es un referente en el desarrollo de soluciones de calefacción eléctrica eficiente. Presente en más de 35 países, la compañía apuesta por la tecnología, la sostenibilidad y el diseño inteligente como ejes fundamentales de su catálogo de productos. Su compromiso con los profesionales del sector se traduce en productos fáciles de instalar, con soporte técnico especializado y una clara orientación al ahorro energético.

Más información en www.elnur.es/