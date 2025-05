Inmoversion guía a herederos en Madrid para vender su vivienda sin complicaciones ni sorpresas legales

Recibir una vivienda en herencia puede parecer una bendición, pero también conlleva una serie de pasos legales, fiscales y prácticos que no siempre son fáciles de gestionar. Si recientemente heredaste un piso en Madrid y estás valorando venderlo, este artículo te guía paso a paso para evitar errores comunes y acelerar el proceso.

Aceptar la herencia: primer paso indispensable Antes de poder vender una vivienda heredada, es imprescindible aceptar legalmente la herencia. Esto se hace mediante escritura pública ante notario. Existen dos formas:

Pura y simple: aceptas todos los bienes y deudas.

A beneficio de inventario: solo aceptas si el activo supera al pasivo.

La aceptación no se realiza automáticamente, así que no conviene posponer este trámite si se desea vender un inmueble heredado.

Liquidar los impuestos: el Impuesto de Sucesiones En la Comunidad de Madrid, los herederos directos (hijos, cónyuges, padres) gozan de bonificaciones de hasta el 99% en el Impuesto de Sucesiones. Aun así, es necesario presentar el modelo correspondiente ante Hacienda en un plazo de 6 meses desde el fallecimiento (prorrogable otros 6).

Ojo: si no se realiza esta gestión, no es posible inscribir el piso a nombre del heredero ni venderlo legalmente.

Cambiar la titularidad en el Registro de la Propiedad Con la aceptación de la herencia y los impuestos liquidados, el siguiente paso es registrar la vivienda a tu nombre. Solo así se puede disponer legalmente de ella y venderla en el futuro.

¿Y ahora qué? Decidir si vender, alquilar o mantener Una vez tengas la titularidad, puedes:

Vender el inmueble.

Alquilarlo.

Usarlo como segunda residencia.

Cederlo a otros herederos (si sois varios).

En caso de varios herederos, lo habitual es liquidar la herencia mediante acuerdo o vender el piso y repartir el dinero. Aquí conviene contar con asesoría para evitar conflictos o bloqueos entre copropietarios.

¿Cómo vender una vivienda heredada en Madrid sin complicaciones? Vender una propiedad heredada implica muchos factores adicionales: documentación, certificados, plusvalía municipal, posibles reformas, coordinación con herederos, negociación con compradores...

Por eso, muchos propietarios recurren a servicios integrales especializados que se encargan de todo el proceso, desde la valoración hasta la firma notarial.

En inmoversion ofrecen un servicio específico para herederos de pisos en Madrid:

Asesoran desde el minuto uno.

Ayudan con todos los trámites legales.

Acompañan hasta lograr una venta rápida y justa.

Conclusión

Heredar una vivienda en Madrid puede ser una oportunidad… o una fuente de estrés si no sabes por dónde empezar. La clave es informarte, actuar con rapidez y rodearte de profesionales que conozcan bien el proceso legal y el mercado inmobiliario madrileño.