Gabriel Emprende; el estratega argentino detrás de los negocios que despegan

En el competitivo mundo del marketing digital y los negocios online, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Gabriel Emprende. Empresario argentino con una sólida trayectoria, Gabriel se ha consolidado como uno de los referentes más influyentes en estrategias de ventas, automatización y crecimiento empresarial en Latinoamérica. Con más de 20 emprendimientos exitosos en su haber, Gabriel no solo ha demostrado una habilidad innata para detectar oportunidades, sino también para convertirlas en empresas rentables. Su visión estratégica lo llevó a colaborar con marcas de renombre como DirecTV, Rappi y la Universidad Abierta Interamericana (UAI), aportando soluciones que generaron resultados concretos y medibles. Actualmente, Gabriel Emprende lidera RisingUp, una agencia de marketing digital especializada en campañas publicitarias de alto rendimiento, automatización de procesos comerciales y creación de contenido de alto impacto. Desde allí, impulsa a decenas de negocios a través de consultorías personalizadas, capacitaciones y conferencias donde comparte sus conocimientos sobre marketing, inteligencia artificial y ventas.

Logros que marcan la diferencia Los resultados de Gabriel no son teoría, son hechos. En 2020, en plena crisis económica en Argentina, diseñó una estrategia de captación de alumnos que logró llenar las aulas de diversas instituciones educativas, entre ellas la UAI, alcanzando niveles históricos de inscripción. En 2022, fue convocado por RE/MAX para vender un edificio de departamentos con jardín en La Plata. Lo que parecía un proyecto complejo se convirtió en récord: todas las unidades se vendieron en apenas 48 días, gracias a una campaña diseñada y ejecutada por su equipo. Y en 2019, en el terreno político, su nombre volvió a destacar. El candidato a intendente Raúl Rufeil, de San Martín, Mendoza, estaba 8 puntos abajo en las encuestas tras las PASO. A 19 días de las elecciones generales, Gabriel implementó una estrategia omnicanal que revirtió el resultado y coronó al candidato con una victoria por 4 puntos. Por todo esto, medios y clientes lo definen como "El hombre que lo hace posible", y no es para menos: donde otros ven problemas, él ve oportunidades y resultados. Un enfoque centrado en el crecimiento real El diferencial de Gabriel Emprende es claro: combina análisis de datos, creatividad y experiencia para generar campañas que no solo se ven bien, sino que convierten. Su enfoque pragmático lo ha llevado a brindar consultorías a empresas de distintos rubros, ayudándolas a escalar sus operaciones, optimizar sus equipos comerciales y multiplicar su facturación. Conferencista, mentor y creador de metodologías aplicadas a la venta online, Gabriel se ha convertido en una figura clave para empresarios y emprendedores que buscan adaptarse a la era digital sin perder tiempo ni dinero. En un mercado saturado de promesas vacías, Gabriel Emprende destaca por una razón: él entrega resultados.