Pilar Vela revela cómo Balnearian impulsa la calidad en mamparas de ducha fabricadas en España

En un sector donde la estética y la funcionalidad deben convivir a la perfección, el baño se ha consolidado como un espacio protagonista en los hogares. La demanda de soluciones modernas, resistentes y visualmente atractivas ha impulsado a empresas especializadas a redefinir su oferta. Entre ellas, Balnearian se posiciona como un referente en el mercado nacional, especialmente en el segmento de mamparas de ducha, gracias a un enfoque claro en la calidad, el diseño y la fabricación local. Al frente de esta propuesta se encuentra Pilar Vela, socia y gerente de la compañía, quien comparte en esta entrevista la visión, los desafíos y la filosofía que han llevado a la marca a consolidarse como una opción confiable y competitiva dentro del sector.

¿Qué visión dio origen a Balnearian y cómo ha evolucionado la empresa a lo largo de estos 15 años?

Balnearian nace hace 5 años, aunque nuestra experiencia en el sector del baño se remonta a más de 15 años. Durante ese tiempo, fuimos conociendo de cerca las necesidades reales de los clientes y las carencias que existían en la oferta de mamparas de ducha que combinaran diseño, funcionalidad y durabilidad. Fue precisamente a raíz de la pandemia cuando decidimos dar un paso más y crear una plataforma online que ofreciera todo lo que habíamos defendido siempre: producto nacional de calidad, diseño cuidado, fabricación a medida y atención personalizada. La buena acogida que tuvimos desde el principio nos animó a seguir creciendo y, a día de hoy, Balnearian es una marca consolidada y reconocida dentro del mercado nacional.

¿Cuál es la propuesta diferencial de Balnearian en el mercado de las mamparas de ducha?

Nuestro valor diferencial está en la combinación de tres factores clave: diseño cuidado, fabricación a medida y atención personalizada. Nos esforzamos por ofrecer mamparas que no solo respondan a las exigencias técnicas, sino que también aporten armonía y estilo al baño, un espacio que cada vez tiene más protagonismo en el hogar. Además, trabajamos con fabricación nacional, lo que nos permite ofrecer flexibilidad, rapidez y una calidad controlada en todo el proceso. Cada proyecto que abordamos lo hacemos pensando en las necesidades concretas de la persona que lo va a disfrutar.

¿Qué importancia tiene la fabricación nacional en el posicionamiento de sus productos?

Para nosotros, la fabricación nacional es un pilar estratégico. No solo porque nos permite controlar de forma directa la calidad de cada mampara, sino también porque refuerza nuestro compromiso con el tejido industrial local. Apostar por la producción nacional nos permite ser ágiles, personalizar acabados y medidas, y responder rápidamente a cualquier necesidad del cliente. Además, en un momento donde se valora tanto el producto de proximidad, creemos que es una apuesta que aporta valor y confianza al mercado.

¿Qué criterios considera más relevantes a la hora de seleccionar una mampara de ducha adecuada?

Principalmente, hay cuatro factores que siempre recomendamos tener en cuenta: las dimensiones y características del espacio, el estilo decorativo del baño, la funcionalidad que se busca y, por supuesto, la seguridad. Es importante elegir una mampara que se integre bien en el entorno, que facilite la limpieza, que sea cómoda en su uso diario y que cuente con materiales de alta calidad. En Balnearian asesoramos de forma personalizada a cada cliente, porque no hay dos baños iguales ni dos necesidades idénticas.

¿Cómo responde Balnearian a las tendencias actuales en diseño de baños?

Estamos muy atentos a las tendencias, porque el baño ha pasado de ser un espacio funcional a convertirse en una estancia de relax y bienestar. Incorporamos acabados minimalistas, perfilerías negras, vidrios decorados o serigrafiados y soluciones sin perfilería inferior, que ofrecen una estética limpia y moderna. Además, trabajamos en la personalización, que es una tendencia en alza: mamparas a medida que se adaptan a los gustos y necesidades de cada usuario, respetando siempre la calidad y la seguridad.

¿Qué papel juega la atención personalizada en la experiencia del cliente?

Es fundamental. Desde nuestros inicios hemos apostado por una relación cercana con nuestros clientes. Creemos que una buena atención no se limita a la venta, sino que abarca el asesoramiento previo, el seguimiento del pedido, la instalación y el servicio postventa. Ofrecemos soluciones a medida, asesoramos sobre la opción más adecuada para cada espacio y acompañamos al cliente en todo el proceso. Esa cercanía es, sin duda, uno de los aspectos que más valoran quienes confían en Balnearian.

¿Qué planes tiene la empresa para seguir creciendo en el segmento de mamparas de ducha?

Nuestro objetivo es seguir creciendo de forma sostenible, sin perder la esencia que nos ha llevado hasta aquí. Estamos trabajando en ampliar nuestra red de distribución, en lanzar nuevas líneas de producto que combinen diseño innovador y funcionalidad, y en reforzar aún más nuestra presencia online. Además, queremos continuar apostando por la fabricación nacional y por el desarrollo de soluciones ecoeficientes, que permitan reducir el impacto medioambiental sin renunciar a la calidad y al diseño.

La consolidación de Balnearian como una marca de confianza responde a una combinación de visión estratégica, compromiso con la calidad y una profunda conexión con las necesidades reales de quienes buscan transformar su baño. A través de soluciones innovadoras y un firme respaldo al producto nacional, la empresa continúa posicionándose como una opción destacada en el mercado de mamparas de ducha. La mirada de Pilar Vela deja claro que el futuro del diseño de baños se construye con propósito, cercanía y una clara apuesta por la excelencia.