Crystal 2028; La Vuelta al Mundo en 150 noches con el lujo como brújula

En 2028, Crystal redefine lo que significa viajar con estilo. Su travesía más ambiciosa hasta la fecha, Treasures of the Tides, es una vuelta al mundo de 150 noches a bordo del icónico Crystal Symphony. Diseñada para quienes buscan algo más que vacaciones, esta experiencia es una oda al descubrimiento, al confort y al arte de navegar con elegancia.

Una odisea de seis continentes Con salida el 11 de enero de 2028 desde Fort Lauderdale y regreso el 10 de junio del mismo año, esta vuelta al mundo recorre 84 destinos en 39 países. Cada escala ha sido cuidadosamente seleccionada para ofrecer momentos memorables: desde las playas secretas del Pacífico Sur hasta antiguas ciudades asiáticas, desde los mercados de África hasta los paisajes majestuosos de Australia y Europa.

Los aspectos más destacados del itinerario de la Vuelta al Mundo 2028 incluyen:

Enero: Caribe Occidental y América Central: Cozumel, Belice, Roatán y Cartagena. Luego, paso por el Canal de Panamá y costa pacífica sudamericana.

Febrero: Polinesia Francesa (Papeete, Moorea, Raiatea, Bora Bora), luego Pago Pago, Fiyi, Vanuatu y Nueva Caledonia.

Marzo: Nueva Zelanda y el sur de Australia, además de Bali, Boracay y Borneo.

Abril: Vietnam, Singapur, Kuala Lumpur, Phuket, Islas Andamán, Sri Lanka y costa oeste india (Bombay).

Mayo: Omán, Mar Rojo, Petra, Luxor, y luego el Mediterráneo: Creta, Sicilia, Malta, Túnez, Italia y España.

Junio: Travesía del Atlántico con escalas en Azores y Bermudas antes de regresar a Fort Lauderdale.

El arte del viaje en su máxima expresión A bordo del Crystal Symphony, cada detalle está cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia de bienestar, inspiración y sofisticación sin igual. Desde el momento en que se sube a bordo, los huéspedes son recibidos con un servicio impecable que anticipa cada necesidad, creando un ambiente de confort refinado y atención personalizada. La gastronomía de clase mundial, elaborada por chefs de renombre, ofrece un recorrido culinario que rivaliza con los mejores restaurantes del mundo, mientras que las suites, amplias y elegantemente decoradas, ofrecen un refugio privado con vistas al horizonte infinito.

Más allá del lujo tangible, Crystal cultiva un sentido de comunidad entre viajeros exigentes y curiosos, una verdadera tribu de exploradores modernos unidos por el deseo de descubrir el mundo con profundidad y sensibilidad. Cada encuentro a bordo, cada conversación compartida y cada destino visitado se convierte en parte de una narrativa rica en descubrimiento, donde el viaje trasciende lo físico y se transforma en una experiencia cultural, emocional y transformadora.

Treasures of the Tides no es solo una vuelta al mundo: es una declaración de intenciones. Es para quienes desean conocer el planeta con una mirada profunda, sin renunciar al lujo. Es para quienes saben que la verdadera riqueza está en lo vivido. El precio del crucero comienza en 66.000 euros por persona, en base a ocupación doble.

Beneficios exclusivos de la Vuelta al Mundo 2028 Además de la experiencia de viaje incomparable, los pasajeros del Treasures of the Tides disfrutarán de una serie de beneficios exclusivos:

Billete de avión en clase business o crédito equivalente

Crédito a bordo “As You Wish” de 1.500 $ por persona

Traslados privados incluidos

Servicio Luggage Valet (envío de equipaje)

Cenas ilimitadas en los restaurantes de especialidad Osteria d’Ovidio y Umi Uma (requiere reserva)

Eventos temáticos a bordo

Eventos exclusivos en tierra para huéspedes de la vuelta al mundo completa

Servicio de lavandería gratuito

Visita médica inicial gratuita a bordo

Celebración especial de despedida

Esta vuelta al mundo no solo está diseñada para recorrer el planeta, sino para hacerlo con un nivel de cuidado, detalle y sofisticación que la convierte en una de las experiencias de viaje más completas y transformadoras del siglo XXI.

Oferta por tiempo limitado: Sensational Savings Además, para los viajeros que sueñan con formar parte de sus travesías únicas, Crystal lanza una promoción exclusiva disponible hasta el 30 de junio de 2025. La oferta incluye hasta 4.000 € de descuento por suite y un crédito a bordo de 500 $ por suite, ideal para disfrutar de tratamientos de spa, experiencias gastronómicas elevadas y excursiones personalizadas.

Esta promoción aplica a una cuidada selección de itinerarios de 2025, 2026 y 2027 (que no incluyen la Vuelta al Mundo) y representa una oportunidad sin igual de vivir una experiencia única.