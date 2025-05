Easy-Go apuesta por la inmersión lingüística; año escolar en Irlanda y viajes escolares

La agencia de programas educativos internacionales Easy-Go presenta sus propuestas destacadas para el próximo curso académico, centradas en ofrecer experiencias de inmersión lingüística para estudiantes de todas las edades. Con una amplia trayectoria en la organización de estancias educativas en el extranjero, Easy-Go consolida su apuesta por dos modalidades con gran impacto académico y personal: el año escolar en Irlanda y los viajes de fin de curso en el extranjero.

Estudiar un trimestre o año escolar en Irlanda: inglés real, vida real Uno de los programas más demandados por estudiantes y familias es el trimestre o año escolar en Irlanda, que permite a los alumnos integrarse plenamente en el sistema educativo irlandés. Easy-Go gestiona tanto la inscripción en colegios públicos como privados, y acompaña al estudiante durante todo el proceso, desde la elección del centro hasta su regreso a casa.

Los participantes conviven con familias anfitrionas locales cuidadosamente seleccionadas, lo que les permite desarrollar no solo competencias lingüísticas, sino también habilidades sociales, autonomía y madurez personal. “Es una experiencia transformadora que va mucho más allá del idioma”, destacan desde la agencia.

Además, el programa es flexible y se adapta a las necesidades de cada estudiante. Se puede cursar el primer trimestre, el segundo semestre o el año completo, lo que facilita su integración dentro del calendario académico español.

En términos académicos, los alumnos continúan su formación en un entorno internacional, lo que potencia su comprensión del inglés hablado y escrito, así como su capacidad para desenvolverse en situaciones cotidianas y académicas con fluidez y confianza.

Viajes escolares al extranjero: diversión, cultura e inglés Además del año académico, Easy-Go organiza viajes escolares en el extranjero para grupos escolares. Estos viajes combinan actividades culturales, talleres educativos y excursiones con un enfoque claro en la práctica del inglés. Dublín, Cork, Bury (Reino Unido), Malta y Montpellier (Francia) son algunos de los destinos más solicitados. También disponen de opciones en pueblos como Athlone, Mullingar o Bray en Irlanda, ideales para garantizar el control y seguridad del grupo escolar.

Durante estos viajes, los estudiantes no solo disfrutan de un merecido descanso después del curso, sino que también aprenden inglés en un entorno real, con actividades diseñadas para fomentar la comunicación, el trabajo en equipo y el conocimiento de otras culturas. Talleres interactivos, gymkhanas, visitas a museos y clases prácticas con profesores nativos forman parte del programa.

“Cada experiencia está cuidadosamente diseñada para que los estudiantes se diviertan, sí, pero también para que aprendan. Queremos que se lleven recuerdos inolvidables y una mejora real de su nivel de inglés”, señalan desde Easy Go Idiomas.

Atención personalizada y acompañamiento integral Uno de los pilares de Easy-Go es el acompañamiento personalizado. Cada estudiante cuenta con un asesor asignado que guía a las familias en todo momento: antes, durante y después del programa. Esta atención cercana es una de las claves del alto nivel de satisfacción entre quienes han participado en sus programas.

Además, la agencia realiza sesiones informativas, reuniones con las familias y ofrece soporte continuo para resolver cualquier duda o incidencia. La seguridad, el bienestar del estudiante y la calidad educativa son las prioridades de Easy-Go en cada destino.