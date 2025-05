Hoteles para recibir el verano de la mejor forma

Son muchos los que planifican sus vacaciones antes de los meses fuertes de verano. Bien por la búsqueda de una mejor oferta, o simplemente porque hay quienes prefieren viajar en épocas del año en las que se combine buen tiempo y no demasiada masificación, hay viajeros que priorizan destinos para disfrutarlos antes de que los termómetros suban más. Por eso, desde Grupo RV EDIPRESS, agencia de comunicación especializada en comunicación turística, te propone las mejores opciones para unas vacaciones de diez.

La capital verde de Euskadi y Europa, un reclamo para turistas comprometidos con el medio ambiente

Vitoria-Gasteiz fue nombrada Capital Verde Europea en 2012. Su gran anillo verde, con 833 hectáreas de parques y zonas verdes con más de 100000 árboles en sus calles y parques urbanos la convierten en un lujo que hay que visitar de forma obligada. En ella se encuentra el Gran Hotel Lakua de Vitoria, el único cinco estrellas de la capital, capaz de proporcionar confort, descanso y silencio a partes iguales. Un aliado imprescindible para quienes buscan excelente ubicación a la vez que ese espacio para desconectar y sentirse a gusto en un impresionante spa y uno de los mejores buffet de desayunos que se pueden encontrar.

Siempre es buen momento para adentrarse en el Pirineo Catalán

El valle de Núria es un tesoro en sí mismo. Actividades para toda la familia en un entorno privilegiado que, en esta época del año, resultan mucho más disfrutables. Coronando este valle, el Hotel Vall de Núria es el aliado perfecto para aquellos que buscan la estancia perfecta. Una antigua estación de esquí reconvertida en un acogedor hotel preparado para proporcionar un descanso óptimo, cuidando los pequeños detalles. Como filosofía, la apuesta por el producto de proximidad asegura que el viajero disfrutará de la mejor calidad en su estancia.

La esencia de Sevilla es única en cualquier parte del año

La capital hispalense brilla con más fuerza en esta fecha. Calles llenas de color, ambiente festivo, gente en todos los lugares de interés disfrutando de excelentes temperaturas y, en definitiva, de una ciudad que recibe a los visitantes con los brazos abiertos. En ella no puede faltar un alto en el camino descubriendo los hoteles América y Derby de Sevilla. Con la mejor ubicación posible, estas dos unidades hoteleras son sinónimo de calidad, descanso y desconexión en pleno centro de la capital, con los principales reclamos turísticos a un agradable paseo de distancia. Ambos cuentan con instalaciones de primer nivel que proporcionarán a los huéspedes ese momento de olvidarse de todo y dedicarse a tener un momento único de relax tras un intenso día recorriendo una de las ciudades más bonitas de España.

Huelva merece ser descubierta

La provincia andaluza nunca ha dejado de sorprender a quienes deciden adentrarse en un rincón provisto de belleza y luz. Su sierra es magnífica, pero sus costas son una colección casi inabarcable de postales de ensueño. Para reposar tantas emociones y horas de recorrer arenales infinitos y pueblos costeros con mucho encanto, hay dos opciones de categoría. Puerto Antilla Grand Hotel

Esta unidad, con más de 20 años de experiencia ofreciendo un trato exquisito al cliente, es un hotel pensado para olvidarse de todo vivir al máximo una experiencia de lo más gratificante junto a los más pequeños de la casa. No muy lejos de allí, Vila Galé Isla Canela transporta al visitante a un viaje en el tiempo con su ambientación elegante y sutil, que recuerda a un palacio nazarí. Es un oasis en pleno Atlántico para que el estrés y el ajetreo diario se disipen como por arte de magia.

Madrid no cierra nunca

La capital de España se ha convertido en un destino predilecto para turistas de dentro y fuera de nuestras fronteras. La impresionante agenda cultural, planes gastronómicos y de ocio prácticamente ilimitados, convierten a Madrid en el objeto de deseo de quienes quieren vivir una ciudad que está abierta los 365 del año. Una opción de alojamiento que siempre va a resultar exitosa es el Novotel Madrid Center. Totalmente renovado, con 790 habitaciones, restaurante y parking están listos para asegurar el máximo nivel de servicio y confort a tan solo 5 minutos andando del parque de El Retiro y 11 kilómetros del aeropuerto.