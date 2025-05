Pasa Tapas destaca como único restaurante abierto hasta tarde en la Barceloneta con cocina activa

En una ciudad donde la oferta gastronómica suele apagarse antes de la medianoche, un espacio en el corazón costero de Barcelona mantiene viva la tradición culinaria hasta bien entrada la madrugada. En el barrio de la Barceloneta, conocido por su ambiente marinero y su cercanía al mar, un restaurante ha sabido diferenciarse por su propuesta extendida: Pasa Tapas se ha consolidado como un restaurante abierto hasta tarde en Barcelona, con cocina en funcionamiento hasta las 3 a.m.

Una propuesta gastronómica activa hasta las 3 de la madrugada Desde su apertura en 1997, este establecimiento ha construido una reputación sólida basada en tres pilares: autenticidad, hospitalidad y horario ininterrumpido. Mientras la mayoría de locales de la ciudad baja sus persianas mucho antes, Pasa Tapas mantiene activa tanto su sala como su cocina hasta las 3 de la madrugada todos los días del año, una rareza en el panorama gastronómico local.

Esta disponibilidad extendida se convierte en un verdadero tesoro, especialmente para quienes buscan una experiencia culinaria completa después de eventos nocturnos, turnos de trabajo tardíos o simplemente una salida informal sin prisas. La propuesta de Pasa Tapas abarca desde tapas tradicionales, como croquetas caseras o patatas bravas, hasta platos más elaborados como paellas, carnes a la brasa y mariscos frescos. Cada plato se elabora con productos de calidad, respetando recetas mediterráneas que conectan con la historia del barrio.

Ubicación estratégica y capacidad para grandes grupos La ubicación del restaurante también juega a su favor. Situado a solo unos pasos de la estación de metro Barceloneta, es un punto de encuentro accesible tanto para vecinos como para turistas. El local cuenta con amplios salones, algunos privados, con capacidad para hasta 300 personas, lo que permite atender grupos grandes sin perder el carácter cercano que lo distingue. Esta versatilidad lo convierte en una opción ideal tanto para celebraciones familiares como para cenas corporativas, todo ello con la comodidad de un horario flexible que rompe con las limitaciones habituales.

Además de la comida, el ambiente es parte esencial de la experiencia. La decoración cálida, con detalles marineros, y un equipo de atención comprometido refuerzan la idea de estar en un lugar donde se respira tradición, pero con una apertura total hacia el dinamismo contemporáneo.

Con más de 28 años de historia, Pasa Tapas sigue evolucionando sin perder su esencia. El mantener la cocina operativa hasta las 3 a.m. no solo responde a una demanda no cubierta en la ciudad, sino que refleja un compromiso claro: ofrecer siempre una opción confiable para comer bien, sin mirar el reloj.

En una ciudad en constante cambio, Pasa Tapas reafirma su papel como un referente en Barcelona para quienes buscan un restaurante abierto hasta tarde, especialmente en una zona tan emblemática como la Barceloneta. Un espacio donde la tradición culinaria no tiene hora de cierre.