La Dra. Janeth Arévalo promueve en Loja un nuevo paradigma en dermatología funcional

La dermatología funcional se ha posicionado como una disciplina médica que no solo atiende las manifestaciones visibles de la piel, sino que actúa sobre las causas internas que las generan. Desde esta perspectiva, el Centro Dermatológico de la Dra. Janeth Arévalo, dirigido por esta reconocida dermatóloga en Loja (Ecuador), ha consolidado una propuesta de atención integral que combina conocimientos clínicos, tecnología de vanguardia y tratamientos personalizados.

Localizado en la Clínica God Bless, este espacio especializado sigue ampliando sus capacidades para abordar eficazmente patologías dermatológicas complejas.

Tecnología avanzada para tratamientos de precisión La propuesta clínica del Centro Dermatológico de la Dra. Janeth Arévalo está centrada en el uso de tecnología médica de última generación aplicada al tratamiento de la piel. Entre los equipos más destacados se encuentra la cámara 3D LifeViz® Mini, única en el país, que permite obtener imágenes en 360° para evaluar con exactitud la evolución de cada tratamiento.

La clínica incorpora sistemas como Harmony XL PRO, Láser Diodo, Synchro VasQ, Edge One Láser (CO₂ fraccionado) y otros dispositivos diseñados para tratar afecciones como acné, manchas, flacidez, cicatrices, alopecia o lesiones vasculares. Además, se ofrecen procedimientos como fototerapia localizada y eliminación de varices con láser, todos ellos enfocados desde los principios de la dermatología funcional, con intervenciones mínimamente invasivas, eficaces y seguras.

Cada tratamiento se adapta a las condiciones específicas del paciente, con un seguimiento detallado que permite optimizar los resultados en salud y estética cutánea. Los protocolos incluyen también evaluaciones previas con luz de Wood, análisis dermatoscópico y procedimientos no quirúrgicos para cicatrices, verrugas o quistes, ampliando el abanico de soluciones sin recurrir a técnicas invasivas.

Atención flexible y personalizada en consulta presencial y online El Centro Dermatológico de la Dra. Janeth Arévalo, localizado en la Clínica God Bless, ha desarrollado un modelo de atención que integra la consulta presencial y la modalidad online. Esta estructura permite a los pacientes acceder a evaluaciones médicas desde cualquier ubicación, manteniendo siempre los estándares profesionales del centro.

A través de canales digitales como WhatsApp, se facilita la reserva de citas y la orientación inicial de manera directa, reduciendo tiempos y mejorando la experiencia de atención. Esta accesibilidad responde a la filosofía del centro, centrada en la cercanía clínica y la eficiencia operativa.

Con la integración de sistemas tecnológicos avanzados y un enfoque clínico personalizado, el Centro Dermatológico de la Dra. Janeth Arévalo continúa consolidando su papel en el cuidado especializado de la piel en Loja.