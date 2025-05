Manuel Amore Viral publica ´La historia sin fin, de esos Locos Conscientes, del Yo ya no soy Yo y cambio otra vez´, una obra que invita a la transformación personal a través de una fábula simbólica y poética.

Círculo Rojo publica una propuesta literaria inclasificable que combina lirismo, filosofía y psicología contemporánea.

CÍRCULO ROJO-. El autor Manuel Amore Viral publica “La historia sin fin, de esos Locos Conscientes, del Yo ya no soy Yo y cambio otra vez”, una obra editada por Editorial Círculo Rojo que propone un viaje literario con tintes filosóficos y simbólicos a través de un cuento hecho para adultos. Escrita originalmente como parte de un manuscrito más extenso (Nirmanakaya, aún inédito), esta historia nace en sí misma como un cuento a la locura que cobra entidad propia por su profundidad conceptual y estilo provocador.

La obra está protagonizada por figuras arquetípicas como Ahora, Aquí, Tanatos, Instintoide o Men-Te, y se construye como una metáfora sobre el conflicto interno entre la mente condicionada, conformada por el pasado, y el “Yo adulto”, consciente de su presente, que vive sin condiciones. “La historia sin fin de esos Locos Conscientes, del Yo ya no soy Yo y cambio otra vez” es un ensayo que combina elementos de narrativa alegórica, ensayo psicológico y prosa poética, con una fuerte carga reflexiva.

“El lector no va a encontrarse un cuento tradicional, sino un relato simbólico que lo confronta, que le exige presencia y participación”, explica el autor. “Es una obra hecha para personas que se sientan perdidas, desenfocadas, atrapadas o en bucle y que estén dispuestas a romper con sus condicionamientos y a saltar al vacío consecuentemente, teniendo consciencia plena de lo que hacen”.

El epílogo del libro es su colofón. Alude al nacimiento de los Locos Conscientes que viven y mueren, haciendo honor y gala de un lema que dan por cantado al son de su “Yo ya no soy yo y cambio otra vez”, definiendo el espíritu de transformación que impregna toda la obra. Inspirado por su trabajo como terapeuta, su experiencia vital y autores como Sartre, Nietzsche o Carl Gustav Jung, Amore Viral ofrece una propuesta literaria arriesgada que rehúye de los estereotipos del género de autoayuda, que suelen aliviar la mente, sin el firme propósito de cambiar a través del cuerpo, siendo su propuesta, por contra y por ende, una invitación a la puesta en marcha, a la acción y a la práctica diaria, al objeto de superarse a sí mismo y de trascender los límites autoimpuestos, gracias a la aceptación y al compromiso, al desapego y al caos necesario, e inherente, en cualquier proceso molesto de transformación, evolución y superación personal.

SINOPSIS

Manuel Amore Viral nos adentra en un viaje literario, más bien iniciático, de nosotros mismos.

De forma desafiante, trata de romper los convencionalismos narrativos más ortodoxos, sumergiéndonos en un texto híbrido entre la prosa poética, la alegoría filosófica y el ensayo reflexivo.

Desde el prólogo al epílogo, y de forma fabulosa y fabulada, el autor así lo trova, lo rima y lo da por cantado, guiando al lector a través de un relato épico lleno de pasajes que reflexionan sobre el tiempo, la consciencia, los egos y el devenir humano, todo ello envuelto en un estilo irreverente, lúdico y profundamente simbólico, en el que cada frase parece estar cargada de intención, como si este estuviera retando a quien lo leyere a detenerse a meditar y a releerlo reflexivaMente.

La fuerza de esta obra reside, sin duda, en la capacidad de provocar al lector, que no puede quedarse indiferente ante un texto que rompe expectativas y le interpela de forma directa, invitándole a cuestionar sus propias estructuras mentales y a enfrentarse a la dualidad cambiante entre el ser y el no ser, rompiendo «Aquí» y «Ahora» el orden establecido de las cosas.

Esta es una historia sin fin. Una metáfora cantada al nacimiento de la cuerda locura y a la encarnación anormal de los «locos conscientes» que forjan su suerte, convertidos en maestros del tiempo presente y del «Yo ya no soy yo y cambio otra vez».

Este es el espíritu de esta obra. Ahora, saca a relucir quién eres.

AUTOR

Nacido en Málaga. Escritor y psicólogo clínico por vocación. Trabaja en su consulta privada desde hace más de veinte años.