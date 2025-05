Carlos José Gil Soler debuta en el teatro con ´El cielo de los justos´, una ambiciosa obra sobre justicia, redención y amor eterno.

Editorial Círculo Rojo publica una propuesta teatral rupturista que mezcla derecho, filosofía, espiritualidad y géneros escénicos diversos.

Carlos José Gil Soler, autor de los poemarios "Noche eterna y cálido amanecer" y "Soledades y silencios", presenta "El cielo de los justos", su primera obra de teatro, publicada por Editorial Círculo Rojo. La obra, escrita entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, se consolida como un proyecto experimental de marcado carácter filosófico, jurídico y espiritual.

La propuesta plantea una estructura compleja, con múltiples escenarios y un amplio elenco de personajes, desde figuras históricas como Jesucristo y los Apóstoles hasta personalidades de ficción vinculadas a la mafia neoyorquina de los años 30. La historia se construye sobre dos ejes principales: la confrontación entre justicia divina y justicia humana, y la apertura simbólica de las puertas del paraíso como recompensa por la búsqueda del amor y la justicia.

El cielo de los justos es una obra que combina subgéneros como el drama judicial, el thriller y el musical, con referencias explícitas al pensamiento jurídico y a la filosofía del derecho. Según palabras del autor, la obra está dirigida a un público amplio —jóvenes, adultos y mayores—, con especial interés para quienes sienten curiosidad por el derecho, la filosofía y las estructuras narrativas no convencionales.

Entre las influencias reconocidas por el autor se encuentran obras literarias como Niebla de Miguel de Unamuno, Yerma de García Lorca o los discursos de Ricardo III de Shakespeare, así como películas como Doce hombres sin piedad, El cielo puede esperar o Twin Peaks. El autor destaca el enfoque innovador de la obra, con un lenguaje escénico propio y una puesta en escena de alta carga emocional.

“El confinamiento en 2020 fue clave para lanzarme a escribir. La reflexión y el consumo intensivo de cultura durante ese periodo me llevaron a cumplir un sueño antiguo”, afirma Gil Soler, quien reivindica la experimentación como motor creativo.

“El cielo de los justos” ya está disponible en el catálogo de Editorial Círculo Rojo.

SINOPSIS

Gino Esposito es un hombre hecho a sí mismo, un negociante emprendedor dedicado al ocio nocturno. La mafia lo ayudó en su fulgurante carrera, pero les debe dinero y ya no pueden protegerlo más. Cuando menos se lo espera, un matón a sueldo de Lucky Luciano acaba con su vida tras salir del Cotton Club.

Una vez muerto, se encuentra en un lugar a medio camino entre el cielo y el infierno, una estación de tránsito, donde se da cuenta de que ha sido un superviviente y de que la fatalidad se ha cruzado en su camino. Se le concede una segunda oportunidad para regresar a la Tierra, superar cuatro pruebas, hacer justicia y ganarse la entrada en el cielo de los justos.

Paralelamente, en otro plano, en otra dimensión, más allá de la vida y de los sueños, Jesucristo y sus apóstoles reflexionan sobre la imperfección humana, sobre la incapacidad de los hombres para gobernarse a sí mismos con sentido ético y con unas leyes que distan mucho de ser justas. De modo que, inevitablemente, se verán obligados a intervenir.

Gino Esposito tendrá cuatro oportunidades para hacer justicia, conocerse a sí mismo, valorar su dignidad y el sentido de la libertad que una vez tuvo y perdió, recuperar a su verdadero amor y vengarse de quienes acabaron con él, antes de subir al cielo de los justos.

AUTOR

Carlos José Gil Soler, nacido en Blanes el 25 de febrero de 1976, es abogado y juez sustituto, especialista en Derecho Civil de Cataluña, Mediación y Derecho Penal Económico. También se dedica a escribir en su tiempo libre. Ha publicado los poemarios Noche eterna y cálido amanecer y Soledades y silencios.

El cielo de los justos es su primera obra de teatro. A través de varios géneros, acompañamos al protagonista en múltiples subtramas y diferentes escenarios, ayudándole a discernir acerca de nuestras inquietudes, preocupaciones y obsesiones, así como sobre las convicciones éticas, religiosas y la solidez de nuestras relaciones sentimentales.

También es una obra reflexiva de pensamiento jurídico y social, sobre nuestra vulnerabilidad e imperfección, que nos ha llevado a dotarnos de un sistema de normas que no siempre es justo. El derecho positivo se contrapone al derecho natural: la justicia humana frente a la justicia divina. Ambas tienen un nexo en común: su veredicto cambia para siempre nuestras vidas.