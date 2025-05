Calzado primavera-verano; qué modelos no pueden faltar en el armario

Cuando suben las temperaturas, el armario se aligera, y el calzado también. La temporada primavera-verano invita a dejar atrás las botas y a apostar por opciones más ligeras, cómodas y versátiles. Pero, ¿qué modelos merece la pena tener a mano esta temporada? Desde clásicos reinventados hasta básicos infalibles, repasamos el calzado que no puede faltar en tu día a día para moverte con estilo y sin complicaciones.

Sandalias que suman sin restar estilo Cuando se trata de calzado para esta temporada, las sandalias siguen siendo una apuesta segura. Y si hay un modelo que lleva años marcando tendencia sin renunciar a la comodidad, ese es el clásico de Birkenstock. Combinan diseño ergonómico, durabilidad y un estilo inconfundible que ha sabido adaptarse tanto al gusto masculino como femenino.

Esta temporada, vuelven con fuerza las Arizona BF en negro, uno de esos pares que funciona igual de bien con vaqueros, lino o un vestido fluido. Un diseño unisex que no pasa de moda y que encaja en cualquier armario. Además, para quienes buscan sandalias negras todoterreno, las versiones en EVA, como las Arizona EVA, son ideales: ligeras, resistentes al agua y perfectas para escapadas improvisadas.

Ambos modelos están disponibles en MOS, una tienda online que ha hecho del calzado con carácter su mejor carta de presentación. Su catálogo reúne desde clásicos como estas sandalias Birkenstock hasta nuevas propuestas para quienes buscan estilo sin sacrificar confort.

Para mujeres, hombres o quienes apuestan por lo unisex, estas sandalias son ese básico que se convierte en imprescindible sin hacer ruido. Sandalias planas, cómodas, bien hechas, que acompañan todo el verano sin complicaciones.

El zueco que no entiende de estaciones No todos los días de primavera piden sandalias. Para esas jornadas en las que aún refresca o simplemente apetece algo distinto, los zuecos Boston de Birkenstock han sabido ganarse su lugar como alternativa versátil. Con su diseño cerrado, atemporal y cómodo, han dejado de ser un calzado de interior para conquistar la calle… y el armario de muchos.

El modelo Boston NL en negro, disponible en MOS, resume bien el fenómeno. Tiene ese aire relajado que encaja con un pantalón amplio, una camiseta básica o incluso con un look más pulido si se sabe jugar con las proporciones. Aunque está especialmente pensado para hombre, muchas mujeres lo están incorporando también a sus estilismos diarios, lo que confirma que las barreras de género en el calzado se difuminan cada vez más.

Con suela anatómica, materiales duraderos y un diseño discreto, este modelo se ha consolidado como una opción funcional para el entretiempo. No es raro que los zuecos Birkenstock, y en particular el modelo Boston, se hayan convertido en un básico silencioso. Un tipo de calzado que no necesita destacar para dejar huella.

Zapatillas deportivas para todo el verano y más Aunque el calor empiece a apretar, las zapatillas siguen siendo una de esas piezas que no se bajan del podio. Comodidad, resistencia y versatilidad explican por qué siguen formando parte del día a día cuando llega el buen tiempo. Ya sea para caminar por la ciudad, hacer una escapada de fin de semana o simplemente para completar un look más urbano, encontrar el modelo adecuado marca la diferencia.

En ese sentido, el modelo Stevend, disponible en MOS, se ha convertido en uno de los favoritos. Su diseño minimalista, con suela robusta y líneas limpias, lo hace ideal tanto para hombre como para mujer. Son ese tipo de zapatillas cómodas que se adaptan a cualquier situación, sin necesidad de renunciar al estilo.

Con tejidos transpirables y acabados cuidados, son perfectas para combinar con vaqueros, bermudas o vestidos midi. Y lo mejor es que funcionan igual de bien en un entorno informal como en uno más pulido. Una solución práctica para quienes buscan un par de zapatillas que pueda seguirles el ritmo durante toda la temporada.

Mucho más que calzado de temporada Renovar el armario de primavera-verano no tiene por qué ser una cuestión de tendencias fugaces. Apostar por calzado funcional, bien diseñado y duradero es una forma de sumar estilo sin complicarse. Desde sandalias ergonómicas hasta zapatillas urbanas, pasando por zuecos versátiles que trascienden estaciones, las opciones están ahí para quienes buscan comodidad con carácter.

MOS reúne ese tipo de piezas que encajan en la rutina real: modelos que resisten el paso del tiempo, que combinan con distintos estilos y que funcionan más allá de una temporada. Lejos de ser solo una tienda de moda, su selección demuestra que también es posible vestir los pies con criterio y personalidad.

Y cuando el calzado acompaña bien, el verano, y todo lo que venga después, se camina mejor.