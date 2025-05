Depilación láser preverano; una elección práctica orientada al bienestar y la salud cutánea

Con la llegada del buen tiempo, aumenta la demanda de tratamientos estéticos que ofrezcan resultados prolongados y prácticos. Entre ellos, la depilación láser se posiciona como uno de los más solicitados durante los meses previos al verano. La preferencia por esta técnica se ha consolidado en los últimos años, no solo por su eficacia, sino también por el respaldo médico y científico.

Según un estudio publicado en Lasers in Medical Science, la depilación láser puede reducir entre un 70% y un 90% vello en tratamiento de varias sesiones, según el tipo de piel y características del pelo. Esta eficacia ha sido uno de los factores clave para que cada vez más personas opten por este tratamiento antes de la temporada estival, buscando una alternativa a los métodos tradicionales como la cera o la cuchilla.

El periodo previo al verano concentra un alto volumen de consultas para iniciar o continuar tratamientos de depilación láser. Esta tendencia se anticipa a factores progresivos en los siguientes meses, como el aumento de las temperaturas, mayor exposición solar, uso de prendas más ligeras y la necesidad de mantener ciertas zonas del cuerpo más descubiertas, así como a condiciones relacionadas con la sudoración y el confort cutáneo.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es necesario realizar una valoración especializada: “la personalización de cada sesión y la evaluación previa garantizan una experiencia segura, adaptada a las necesidades de cada caso”, comenta la Dra. Ana Babentsova, médico estético de IML CLINIC.

Además del beneficio estético, también se señala una mejora significativa en casos de foliculitis o vello enquistado, condiciones comunes de la piel que suelen afectar mayormente a ciertas zonas íntimas, que encuentran en la tecnología láser una solución efectiva y duradera. Estudios realizados por la American Academy of Dermatology han indicado una disminución notable de la inflamación en pacientes tratados con láser de diodo y alejandrita.

En un contexto donde la planificación de las vacaciones comienza con antelación, el tratamiento láser se ha integrado como una decisión práctica que contribuye al bienestar general, al reducir la necesidad de depilaciones constantes y sus posibles efectos secundarios. La elección preverano no solo responde a una cuestión estética, sino también a una búsqueda de comodidad y salud cutánea.

El crecimiento sostenido de esta demanda refuerza el papel de la medicina estética como aliada en el cuidado corporal, avalada por profesionales y evidencias científicas que consolidan su efectividad.