Repara tu Deuda Abogados cancela 648.031 € en Tarragona (Cataluña) con la Ley de Segunda Oportunidad

4 casos de éxito en menos de un mes en Tarragona (Cataluña) Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 648.031 euros de deuda en Tarragona (Cataluña) en menos de un mes. Un total de 4 nuevos casos han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Tarragona (Cataluña).

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) 159.289 euros es la cantidad de la que se ha liberado un hombre. El deudor regentaba un negocio de lampistería, teniendo así muchos pagarés por cobrar y líneas de crédito. Por ello, iba solicitando para el negocio algún que otro préstamo que con posterioridad devolvía. No obstante, llegó un momento en el que los pagarés no se hacían efectivos y los bancos empezaron a reclamarle las deudas de las líneas de crédito.

2) Una mujer se ha liberado de un importe de 52.474 euros. Tenía un negocio de restauración. La crisis sanitaria provocó que tuviera que cerrarlo por indicaciones gubernamentales. Por esta razón, hubo de recurrir a préstamos para aguantar el período de tiempo que estuvo sin poder facturar. Posteriormente solicitó nuevos préstamos para asumir los anteriores. Luego, comenzaron a producirse incrementos en los suministros de luz, gas y alimentación, provocando que los márgenes de beneficio se vieran reducidos drásticamente. Las consecuencias directas de ello fueron la pérdida completa del negocio y el cierre.

3) Casado, en régimen de separación de bienes, un hombre de Vilaseca ha dicho adiós a sus deudas a través de este mecanismo legal. La cuantía exonerada alcanzaba los 188.300 euros.

4) 247.968 euros es la cantidad de la que se ha librado otro hombre. Compró una vivienda con su mujer. Posteriormente se divorciaron y, debido a la falta de pago de la hipoteca sobre la vivienda que era titular, la entidad financiera procedió a la ejecución de la vivienda. Quedó un remanente hipotecario que no ha podido asumir sólo con sus ingresos. Solicitó otros nuevos para cubrir la financiación solicitada, hasta que su acumulación conllevó la actual situación de insolvencia y sobreendeudamiento.

La Ley de Segunda Oportunidad es la salida más factible para que personas en estado de angustia financiera puedan dejar atrás sus problemas de forma totalmente segura. Acudir a profesionales es siempre la mejor opción para hacerlo, ya que son ellos quienes conocen qué documentación es necesaria que se aporte y cuál es el mejor modo de proceder en cada momento.

Para ser beneficiario de la Ley de Segunda Oportunidad es necesario cumplir una serie de requisitos indispensables. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que esté envuelto en una situación actual o inminente de insolvencia y que actúe en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.