Salir de los índices, una decisión estratégica ante la volatilidad

La inversión pasiva, basada en la réplica de índices bursátiles, ha sido eficaz durante un ciclo expansivo prolongado. Sin embargo, el entorno actual ha cambiado radicalmente. Las recientes tensiones políticas en Estados Unidos, junto al repunte de la guerra comercial con China y la corrección simultánea de los principales índices, están minando la eficacia de esta estrategia.

En este contexto, Altex Asset Management, sociedad gestora independiente especializada en fondos de inversión, plantea una alternativa fundamentada en la gestión activa y en estrategias propias de cobertura. La inversión pasiva pierde tracción en un mercado más fragmentado, volátil y exigente.

La gestión activa como vía de rentabilidad en un mercado correctivo Las caídas acumuladas del S&P 500 (–11,44 %) y del Nasdaq 100 (–14,32 %) a mediados de abril de 2025 reflejan un escenario que penaliza las carteras indexadas. A diferencia de estas, la gestión activa permite una mayor discriminación entre valores, ofreciendo herramientas para sortear caídas generalizadas. Según Altex AM, aunque el mercado retroceda un 10 % o un 20 % adicional, no todas las acciones replicarán esas pérdidas, lo que favorece la selección activa.

Los fondos de Altex AM integran factores como calidad, momentum y crecimiento, con una metodología que combina análisis cuantitativo y fundamental. Esta estrategia permite adaptarse a las rotaciones sectoriales y a la desconexión entre activos, evitando el sesgo inherente de los índices.

En un entorno donde los beneficios se concentran en menos valores, la gestión activa ofrece una alternativa para preservar capital y encontrar rentabilidad sostenida.

Sistema DIPS: cobertura dinámica frente a mercados bajistas El sistema DIPS (Dynamic Index Protection System) desarrollado por Altex AM se fundamenta en el análisis técnico a corto plazo para establecer momentos óptimos de cobertura. Esta estrategia permite cubrir la exposición mediante la venta de futuros sobre índices bursátiles, adaptándose en tiempo real al comportamiento del mercado.

Durante episodios recientes de elevada volatilidad, DIPS ha mostrado una rentabilidad acumulada positiva del +7 % en 2025, mientras el Nasdaq 100 ha retrocedido un –19,60 %. En la crisis de tipos de 2022, DIPS obtuvo +33,07 % frente a una caída del –35,60 % del índice.

Esta capacidad de reacción convierte a DIPS en una herramienta eficaz para proteger capital en entornos hostiles, aportando un diferencial clave frente a estrategias pasivas. Altex Asset Management propone así una estrategia activa, dinámica y con cobertura propia para responder con eficacia al nuevo paradigma del mercado.