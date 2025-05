WeAreContent expande su presencia en España para transformar el marketing de contenidos con inteligencia

Madrid, [16/09/2025] – WeAreContent, la plataforma global especializada en contenido SEO, backlinks e influencer marketing, anuncia oficialmente su llegada a España como parte de su estrategia de expansión internacional. Con un modelo innovador que combina inteligencia artificial y talento experto, la empresa busca revolucionar la forma en que las marcas diseñan, producen y optimizan su contenido digital.

Creada con la visión de cerrar la brecha entre las necesidades de contenido de las empresas y la eficiencia tecnológica, WeAreContent ofrece una solución integral para gestionar contenido SEO de alta calidad, escalar estrategias digitales y mejorar el posicionamiento orgánico. Su plataforma permite a los equipos de marketing crear contenidos para SEO con IA, acceder a miles de profesionales del contenido, contratar servicios de redacción especializados, adquirir backlinks en más de 3.000 medios en todo el mundo y, próximamente, lanzar campañas con nano y microinfluencers, todo desde un solo lugar.

A diferencia de otras soluciones automatizadas, WeAreContent se distingue por integrar la precisión de la inteligencia artificial con la curación y el juicio humano, garantizando no solo eficiencia en la producción de contenido, sino también coherencia estratégica, calidad editorial y enfoque en resultados reales: tráfico orgánico, visibilidad y conversión.

Con operaciones consolidadas en América Latina, USA y Europa, la compañía atiende a empresas de todos los tamaños: desde startups tecnológicas hasta grandes corporaciones, marcas, medios de comunicación y agencias de marketing. Su llegada a Europa, y específicamente a España, responde al crecimiento sostenido del mercado digital y a la demanda de soluciones más sofisticadas, personalizables y orientadas al ROI.

“Nuestra misión es clara: empoderar a las marcas con contenido estratégico que genere resultados. España representa una gran oportunidad por su madurez digital, su talento creativo y el dinamismo de sus empresas. Venimos con la convicción de aportar valor real y medible”, afirma Carolina Echeverri, quien asume el cargo de Global Head of Marketing & Ventas del grupo. Con una destacada trayectoria en marketing digital, liderazgo de equipos y diseño de estrategias centradas en resultados, Carolina será la responsable de guiar la expansión global de WeAreContent, alineando su propuesta de valor con las particularidades del mercado español y europeo.

Con el objetivo de liderar esta nueva etapa, la compañía también incorpora a Sergio Álvaro Povedano como Country Manager en España, aportando una sólida experiencia en ventas B2B, IA Generativa, desarrollo de producto digital y relaciones comerciales dentro de todo el ecosistema de Marketing Digital. Desde su rol, liderará la estrategia de crecimiento comercial y desarrollo de marca en el país, con foco en establecer alianzas clave con empresas y agencias:

“El mercado español necesita aliados estratégicos en contenidos SEO. WeAreContent tiene las herramientas, el conocimiento y el equipo para marcar la diferencia. Estoy entusiasmado de llevar esta propuesta a los clientes en España”, afirmó Sergio.

Además, destaca: “WeAreContent no es solo una plataforma: es un ecosistema de soluciones diseñado para ayudar a las empresas a crecer en el entorno digital. Desde la estrategia hasta la ejecución, ofrecemos herramientas y equipos para que el contenido sea una ventaja competitiva real”.

Ambos ejecutivos serán clave en la consolidación de la marca en el mercado español, donde WeAreContent se propone posicionarse como un socio estratégico para agencias, marcas y empresas que buscan escalar su posicionamiento orgánico, mejorar su presencia en buscadores y optimizar sus recursos de marketing digital.

Acerca de WeAreContent

WeAreContent es una plataforma tecnológica especializada en marketing de contenidos, diseñada para ayudar a empresas, agencias y medios a escalar su presencia digital a través de soluciones integrales basadas en inteligencia artificial y talento humano experto.

Fundada con el objetivo de suplir la creciente necesidad de contenido optimizado para SEO y los recursos disponibles para producirlo con calidad, WeAreContent combina lo mejor de dos mundos: la eficiencia y escalabilidad de la automatización con IA, con la creatividad, estrategia y criterio editorial de miles de profesionales del contenido.

La plataforma permite a los usuarios contratar servicios de redacción SEO con IA, realizar auditorías de contenido, adquirir backlinks en más de 3.000 medios de comunicación a nivel global, y en su próxima fase, ejecutar campañas con nano y microinfluencers desde una única interfaz. Todo el proceso es gestionable desde una plataforma intuitiva y 100% en la nube, que permite ahorrar tiempo, reducir costos operativos y garantizar coherencia en los mensajes de marca.

Entre sus principales ventajas competitivas destacan:

Producción de contenido a escala, alineada con las mejores prácticas de SEO y adaptada a cada industria.

Inteligencia artificial propia, que potencia la eficiencia en la edición, validación y optimización de textos.

Red global de talento, conformada por miles de redactores, correctores, editores y traductores especializados.

Acceso a backlinks en medios verificados de alta autoridad, como parte de estrategias integrales de link building.

Visión estratégica centrada en resultados: tráfico orgánico, posicionamiento en buscadores y conversión.

WeAreContent trabaja actualmente con empresas de todos los tamaños, desde emprendedores digitales hasta multinacionales de sectores como telecomunicaciones, educación, banca, salud, turismo y tecnología. Su enfoque modular permite adaptar cada proyecto a las necesidades del cliente.

Más información: wearecontent.com