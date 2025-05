Institució Ibars sensibiliza sobre la prevención del maltrato y el envejecimiento activo y digno

Cada vez más, el envejecimiento se concibe no solo como una etapa inevitable de la vida, sino como una oportunidad para vivir con plenitud, independencia y bienestar. En este contexto, el concepto de envejecimiento activo y digno cobra una relevancia creciente en las políticas públicas, las instituciones sociales y los modelos de atención. La necesidad de prevenir el maltrato a las personas mayores y de fomentar su participación activa en la sociedad no solo responde a un principio de justicia, sino también a una visión integral del cuidado y del respeto hacia quienes han contribuido durante décadas al tejido social.

En la ciudad de Barcelona, Institució Ibars se ha posicionado como un referente en la atención domiciliaria de calidad, llevando adelante una propuesta centrada en el respeto, la autonomía y el acompañamiento personalizado de las personas mayores. Esta entidad de iniciativa social, reconocida por la Generalitat de Catalunya, no solo ofrece servicios profesionales de atención domiciliaria, sino que también ha implementado un programa especializado en prevención del maltrato y promoción del envejecimiento activo, que impacta tanto en los usuarios como en el personal y colaboradores de la organización.

Formación continua y enfoque preventivo en el cuidado domiciliario Uno de los pilares estratégicos de Institució Ibars es la formación permanente de su equipo humano. Para reforzar su compromiso con el bienestar de las personas mayores, la entidad ha desarrollado un programa interno. Este forma a cuidadores, auxiliares y profesionales en la detección temprana de señales de maltrato, ya sea físico, emocional, económico o por negligencia. También enseña sobre el uso de herramientas prácticas para evitar estas situaciones desde una perspectiva proactiva.

El enfoque no se limita al aspecto asistencial, sino que incorpora también componentes psicoeducativos y sociales, que permiten a los profesionales estimular la autonomía, la autoestima y la participación activa de los mayores en su entorno. A través de sesiones formativas, protocolos de actuación y recursos informativos, el equipo de Institució Ibars adquiere habilidades para intervenir con sensibilidad, eficacia y respeto, garantizando así un entorno seguro y digno para quienes reciben atención en su hogar.

Este esfuerzo institucional va más allá de la capacitación técnica. Busca transformar la manera en que se concibe el envejecimiento, impulsando un modelo de cuidado que empodera y valora la historia, capacidades y decisiones de cada persona mayor.

Autonomía, salud mental y participación: claves para envejecer con dignidad La prevención del maltrato está estrechamente ligada a la capacidad de los mayores de mantener su autonomía y de sentirse valorados dentro de su comunidad. Por esta razón, el modelo de atención de Institució Ibars se fundamenta en el respeto por los ritmos, preferencias y necesidades de cada usuario. Esto se traduce en planes de cuidado personalizados, que incluyen no solo tareas básicas del día a día, sino también actividades que estimulan la memoria, la movilidad y la socialización.

La entidad reconoce que la salud mental es un factor determinante en el proceso de envejecimiento. Por ello, promueve entornos de confianza, escucha activa y comunicación constante entre el personal, los usuarios y sus familias. Además, fomenta espacios donde las personas mayores puedan expresarse, compartir experiencias y participar activamente en su rutina, lo que contribuye de forma directa a fortalecer su bienestar emocional.

Desde el acompañamiento en actividades cotidianas hasta la participación en iniciativas comunitarias, el objetivo es siempre el mismo. Es decir, que cada persona pueda envejecer en el hogar, rodeada de afectos, con acceso a cuidados de calidad y con plena conciencia de su valor en la sociedad.

Una mirada integral al cuidado de las personas mayores El compromiso de Institució Ibars con el envejecimiento activo y digno no es una declaración simbólica, sino una práctica concreta que se refleja en su estructura operativa, en la profesionalización de su equipo y en la calidad del servicio que ofrece. Su modelo se apoya en tres ejes fundamentales:

Prevención del maltrato mediante la formación constante y la implementación de protocolos de actuación.

Atención personalizada en el hogar, con flexibilidad horaria y seguimiento continuo por parte de trabajadores sociales.

Promoción del bienestar integral, que incluye acompañamiento emocional, apoyo en la vida diaria y estímulo de la autonomía.

Estos elementos convierten a la entidad en un actor clave dentro del sistema de atención a personas mayores en Catalunya. Su visión va más allá del simple cuidado: busca crear una cultura de respeto y dignidad hacia la vejez, en la que el hogar siga siendo un lugar de seguridad, confort y pertenencia.

Conclusión: transformar la vejez desde el respeto y la acción El desafío del envejecimiento poblacional exige respuestas innovadoras, sensibles y sostenibles. Institució Ibars ha comprendido esta necesidad, posicionándose como un modelo de referencia al integrar la prevención del maltrato, la formación de calidad y el fomento del envejecimiento activo en su propuesta de valor.

Con este enfoque, no solo se garantiza una atención profesional, sino que se construyen relaciones basadas en la confianza, el respeto mutuo y la comprensión profunda de lo que significa envejecer con dignidad.