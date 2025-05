Cloudera Data Visualization lanza su versión on-premise

Disponible en entornos multicloud e híbridos, la nueva versión ofrece visualización datos unificada y consultas en lenguaje natural gracias a la IA integrada, facilitando a las empresas la colaboración y la toma de decisiones más informadas Cloudera, la única plataforma híbrida real para datos, análisis e IA, ha anunciado hoy la última versión de Cloudera Data Visualization, que amplía sus capacidades de IA a los clientes con centros de datos dentro de sus instalaciones (on-premise).

Esta nueva oferta es una herramienta de IA de alto rendimiento que democratiza el conocimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos. Con Cloudera Data Visualization, los ingenieros de datos, los analistas de negocio y los científicos de datos pueden comunicarse, colaborar y compartir información sin problemas, sin comprometer la seguridad ni la gobernanza de los datos, todo ello a través del lenguaje común de la visualización.

A menudo, las empresas tienen dificultades para visualizar adecuadamente los datos debido a la existencia de silos en múltiples plataformas, integraciones complejas y limitaciones en la gobernanza de los datos. Sin un enfoque unificado, la visualización de los datos puede ser incompleta o engañosa, lo que a menudo se traduce en una toma de decisiones ineficaz.

Cloudera Data Visualization, ahora disponible en versión on-premise, proporciona capacidades de IA seguras e integradas nativas en la plataforma Cloudera, lo que permite a las organizaciones la visualización de autoservicio en entornos híbridos y multicloud y en todo el ciclo de vida de los datos. Esto permite a los usuarios desbloquear ahora el valor de sus datos on-prem a través de imágenes intuitivas y listas para usar y consultas en lenguaje natural.

"Las empresas siguen apostando tanto por entornos multicloud como híbridos, y necesitan ver sus datos como parte de una imagen más amplia", afirma Leo Brunnick, Chief Product Officer de Cloudera. "Al combinar inteligencia artificial, una infraestructura segura y herramientas de colaboración integradas en una sola plataforma, los usuarios pueden descubrir esas piezas clave de información que antes no veían, sin importar dónde estén sus datos. No se trata solo de acceder a los datos, sino de entender cómo se conectan entre sí para generar insights realmente valiosos para el negocio".

Entre las principales características de Cloudera Data Visualization se incluyen:

Creación de imágenes listas para usar: Utiliza un constructor intuitivo de arrastrar y soltar o elige entre una amplia gama de opciones personalizadas para crear gráficos o diagramas para cada caso de uso –cambios en la fidelidad de los clientes, histórico de tendencias de compra- todo en una sola plataforma.

Utiliza un constructor intuitivo de arrastrar y soltar o elige entre una amplia gama de opciones personalizadas para crear gráficos o diagramas para cada caso de uso –cambios en la fidelidad de los clientes, histórico de tendencias de compra- todo en una sola plataforma. Herramientas de IA integradas: Aprovecha la IA en sus flujos de trabajo de BI con AI Visual, una herramienta de IA incorporada en Cloudera Data Visualization. Genera fácilmente informes visuales y bien estructurados con solo usar lenguaje natural, haciendo que los insights impulsados por IA estén al alcance de todos.

Aprovecha la IA en sus flujos de trabajo de BI con AI Visual, una herramienta de IA incorporada en Cloudera Data Visualization. Genera fácilmente informes visuales y bien estructurados con solo usar lenguaje natural, haciendo que los insights impulsados por IA estén al alcance de todos. Predictive Application Builder: Crea aplicaciones únicas con modelos de Machine Learning disponibles en Cloudera AI, así como modelos en Amazon, Bedrock, OpenAI y Microsoft Azure OpenAI.

Crea aplicaciones únicas con modelos de Machine Learning disponibles en Cloudera AI, así como modelos en Amazon, Bedrock, OpenAI y Microsoft Azure OpenAI. Seguridad corporativa: Aprovecha los datos de la empresa desde cualquier lugar sin moverlos, copiarlos ni crear brechas de seguridad gracias a la seguridad integrada con Cloudera Shared Data Experience (SDX).

Aprovecha los datos de la empresa desde cualquier lugar sin moverlos, copiarlos ni crear brechas de seguridad gracias a la seguridad integrada con Cloudera Shared Data Experience (SDX). Gobernanza robusta: Toma el control total de los datos utilizados para la creación de imágenes con funciones avanzadas de gobernanza. Gracias a esta solución, los clientes de Cloudera pueden visualizar y compartir insights de forma segura dentro de su entorno on-prem, permitiendo a sus equipos ser más ágiles y tomar decisiones más informadas.

Visitar la web de Cloudera para obtener más información sobre Cloudera Data Visualization, ahora disponible on-prem.

Sobre Cloudera

Cloudera es la única plataforma realmente híbrida para ejecutar datos, analítica e IA. Gracias a la gestión de hasta 100 veces más datos que los proveedores cloud, ayuda a transformar datos de compañías de todo el mundo en información valiosa y fiable, además de ofrecer la capacidad de gestionarlos desde cualquier nube pública o privada. Su data lake abierto permite gestionar los datos de manera escalable y segura, además de realizar analítica nativa en la nube. Esto permite a las compañías desplegar modelos GenAI basados en información propia de confianza, manteniendo la privacidad y garantizando despliegues de IA responsables. Las principales compañías del mundo ya confían en Cloudera: desde el sector financiero, la industria y los medios de comunicación hasta las administraciones públicas utilizan su plataforma para sacar el máximo partido de sus datos y afrontar los retos del mercado.

Para obtener más información, es posible visitar es.cloudera.com o seguirles en LinkedIn y X. Cloudera y sus marcas asociadas son marcas comerciales o marcas registradas de Cloudera, Inc. Todos los demás nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.