JM-FUNDAS diseña fundas a medida para pilotos que priorizan el confort en sus viajes

Las motos no solo se conducen, también se sienten. En cada curva, cada kilómetro recorrido el punto de contacto más íntimo entre piloto y máquina es el asiento. Convertido en pieza clave de confort y rendimiento, ha dejado de ser un elemento estándar para transformarse en un componente técnico que responde a las exigencias del usuario.

En este ámbito, JM-FUNDAS ha elevado el concepto de fundas personalizadas, ofreciendo un abanico de configuraciones estéticas y funcionales que optimizan la sujeción, la postura y la experiencia de pilotaje. Texturas, materiales y formas se adaptan a cada estilo de conducción, marcando la diferencia entre una ruta cualquiera y una conducción a medida.

Del confort al detalle: espumados, soporte lumbar y diseño integral JM-FUNDAS ha diseñado un completo sistema de transformación que permite modificar no solo la funda, sino también la estructura interna del asiento. A través del Pack Confort, es posible sustituir el espumado original por uno viscoelástico, incluir soporte lumbar y seleccionar una funda específica entre varias gamas disponibles. Esta alternativa a los tradicionales asientos de gel no solo mejora la comodidad en largas distancias, sino que ofrece mayor durabilidad, menor peso y mejor disipación del calor.

Para quienes desean una solución aún más integral, la empresa dispone de asientos completos ya montados y listos para instalar. Todos los trabajos de tapizado, rebaje o sobreespumado incluyen recogida y entrega del asiento en el domicilio del cliente.

A su vez, mediante el configurador digital disponible en la web, es posible construir cada funda paso a paso: seleccionar textura, color, grip, añadir complementos y visualizar el diseño final. JM-FUNDAS afianza su propuesta con una apuesta clara por la personalización aplicada al pilotaje, dando forma a fundas personalizadas que combinan innovación técnica y estética adaptada al detalle.

Fundas técnicas que se adaptan a cada modelo y estilo La propuesta de JM-FUNDAS cubre toda la gama de monturas: motocross, enduro, pit bike, supermotard, carretera o quad. Cada modalidad requiere soluciones distintas y por ello la empresa ofrece modelos con estructura reforzada, tejidos antideslizantes y opciones de personalización orientadas al uso intensivo.

En el caso de la línea RIDER-PLUS, el diseño incorpora tres humps cosidos en la zona central, costuras exteriores de refuerzo y protecciones laterales para las rodillas. Estos elementos, pensados para garantizar un mayor control, convierten a la funda en una extensión más del cuerpo del piloto.

Las fundas se fabrican a medida, con la posibilidad de escoger materiales y colores diferenciados para cada parte del asiento, respetando siempre los códigos cromáticos de las principales marcas del mercado. Además, se pueden integrar acabados opcionales como impermeabilización, bolsillo o bordados.

Esta versatilidad permite configurar fundas altamente personalizadas, tanto en lo funcional como en lo estético, sin perder la resistencia y el agarre necesarios para condiciones extremas.