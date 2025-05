GLS Spain mejora la eficiencia de Atención al Cliente en un 45% gracias a la implementación de la IA

Gracias a su colaboración con Aunoa, la compañía ha incorporado inteligencia artificial para agilizar el seguimiento de envíos en WhatsApp, mejorando la flexibilidad y sostenibilidad de la última milla. Madrid, 19 de mayo de 2025 – GLS Spain ha dado un paso más en la digitalización de la logística con la implementación de soluciones de Inteligencia Artificial (IA) conversacional en sus procesos de atención al cliente. En colaboración con Aunoa, empresa especializada en soluciones conversacionales inteligentes, la compañía ha desarrollado una herramienta que optimiza la gestión de envíos a través de WhatsApp y reduce en torno al 45% la carga de trabajo del equipo de Atención al Cliente.

Integrada en WhatsApp y otros canales digitales la herramienta permite a los destinatarios gestionar sus entregas de forma autónoma y rápida, ofreciendo la posibilidad de modificar la dirección de entrega, redirigir paquetes a un Parcel Shop y consultar el estado de sus envíos sin necesidad de asistencia humana, con respuestas rápidas y precisas.

Desde su implementación, la solución ha gestionado cerca de 300.000 conversaciones, mejorando de forma significativa la eficiencia operativa y reduciendo las incidencias por ausencia en domicilio. Esto ha permitido agilizar notablemente los tiempos de respuesta en comparación con los canales tradicionales.

“En GLS queremos revolucionar la experiencia de cliente a través de herramientas innovadoras que potencien la personalización y la eficiencia en las interacciones con los destinatarios. Este avance nos permite mejorar la interacción al tiempo que optimizamos nuestra operativa y reducimos la carga de trabajo de nuestros equipos de atención al cliente", señala Ramón Pérez, Senior Manager National Sales, Marketing & Communication de GLS Spain.

Tecnología al servicio de la sostenibilidad La integración de esta tecnología no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también refuerza el compromiso de GLS Spain con la sostenibilidad en la última milla. La posibilidad de gestionar las entregas y redirigir paquetes a los más de 6.900 puntos de conveniencia en España contribuye a reducir intentos de entrega fallidos y, con ello, las emisiones de CO₂ derivadas de desplazamientos innecesarios.

"La Inteligencia Artificial aplicada a la logística no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también nos ayuda a avanzar hacia un modelo más sostenible y eficiente", destaca Ramón Pérez.

Hacia una logística más inteligente y conectada La integración de estas soluciones de IA conversacional en los procesos de GLS Spain es un paso más en la transformación digital de la compañía. En colaboración con Aunoa, se siguen desarrollando nuevas soluciones tecnológicas para optimizar las entregas, mejorar la personalización del servicio y hacer que la logística sea cada vez más ágil y eficiente.

Además, GLS Spain consolida su compromiso con el desarrollo de la inteligencia artificial a través de la creación de un hub de desarrollo focalizado en la Experiencia de Cliente que, situado en Madrid, se une a los otros dos ya establecidos en Europa focalizados a su vez en las operaciones y en la automatización de procesos. De este modo, el hub implementado en España, trabaja con el objetivo de ser el motor de la transformación digital de la experiencia de cliente, marketing y ventas de Grupo GLS.

Con esta apuesta por la innovación, GLS Spain reafirma su liderazgo en el sector logístico, impulsando la digitalización para ofrecer a sus clientes un servicio más flexible, automatizado y sostenible.

Sobre GLS Spain GLS Spain es una filial del Grupo GLS, proveedor líder de servicios nacionales e internacionales de paquetería, transporte de mercancías y envíos urgentes en 40 países. Gracias a su amplia red de centros logísticos y a su gran conocimiento del mercado local, los clientes de GLS reciben un servicio de alta calidad, personalizado y flexible, no solo en Europa sino también más allá de sus fronteras. Como grupo, GLS generó en 2023-2024 unos ingresos récord de 5.600 millones de euros y entregó 905 millones de paquetes.

En España, la red de GLS posee más de 600 centros propios y agencias, a los que se suma el apoyo de los más de 7.600 Parcel Shops, y más de 4.900 vehículos de reparto y andarines.

Desde 2021, GLS Spain es socio signatario del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, reforzando así su compromiso de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el desarrollo de su actividad.

Para obtener más información, visitar la página gls-spain.es.

