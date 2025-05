Piel luminosa y sin manchas con Ultra Summer, la propuesta láser de Cynosure Lutronic

Las tecnologías dermatológicas han evolucionado para ofrecer soluciones eficaces durante todo el año, incluso en los meses de mayor exposición solar. La corrección de manchas, la mejora del tono y la prevención del envejecimiento cutáneo ya no están limitadas a la temporada invernal.

En este contexto, Ultra Summer de Cynosure Lutronic abre paso a una nueva era del skincare estético con un tratamiento que permite renovar la piel sin interrumpir el ritmo estival. Gracias a su innovador láser no ablativo, este protocolo actúa desde el interior sin dañar la superficie cutánea, siendo compatible con todos los fototipos, incluidos los más oscuros o bronceados.

Tecnología imperceptible, resultados visibles La plataforma láser Ultra de Cynosure Lutronic actúa sin dejar señales externas. Es un equipo fraccional no ablativo que estimula la renovación epidérmica desde las capas más superficiales. “Su longitud de onda (1927 nm) tiene absorbancia por el agua, lo que provoca una ablación parcial de microhaces en la epidermis; dejando el estrato córneo intacto”, afirma el Dr. José Manuel Miralles, especialista en dermatología médico-quirúrgica y experto en láser dermatológico. "Esta precisión -continúa el especialista- permite preservar la capa visible y trabajar con seguridad sobre todo tipo de pieles, incluidas las más oscuras (fototipo VI)".

Aplicación segura incluso en la época estival El tratamiento Ultra puede realizarse todo el año, ya que no compromete la unión dermoepidérmica ni estimula la melanina. En verano, mejora la textura, controla la grasa, reduce poros, corrige cicatrices y trata el acné activo. También combate signos de fotoenvejecimiento como arrugas finas, pérdida de elasticidad o manchas reactivadas por el sol, como léntigos, pecas o melasma.

Según el Dr. Miralles, este protocolo incluso “permite prevenir y tratar la queratosis actínica, una lesión preneoplásica”.

Manchas difuminadas, tono unificado A diferencia de otras tecnologías, este láser actúa sobre el agua y no directamente sobre la melanina, lo que permite eliminar el pigmento progresivamente. El especialista señala que esta "normalización cutánea" aclara visiblemente los léntigos y otras lesiones pigmentarias.

Las pecas, pese a su componente genético, también responden favorablemente al tratamiento periódico. En el melasma, se combina con ácido tranexámico, que se aplica aprovechando los microcanales creados por el láser.

Cosmética activa sin agujas El láser Ultra permite crear microreservorios en la epidermis para administrar principios activos sin inyecciones. Según el Dr. Miralles, “el láser de Tulio genera unos reservorios en la epidermis de gran interés para el delivering sostenido de principios activos”.

Las Ampollas LaseMD, con vitamina A, C, ácido tranexámico y resveratrol, revitalizan la piel sin perfumes ni conservantes. El tratamiento se completa con una mascarilla de biocelulosa calmante e hidratante.

Sinergia tecnológica para una acción multinivel La combinación del láser Ultra con Potenza, equipo de radiofrecuencia con microagujas, posibilita tratamientos secuenciales en una misma sesión. Mientras Potenza actúa en capas profundas estimulando el colágeno, Ultra revitaliza la superficie. “En un mismo tratamiento se puede trabajar desde la más profunda hasta la más superficial, mejorando la flacidez y la calidad cutánea”, detalla el dermatólogo.

Datos prácticos del tratamiento Cada sesión dura 10 minutos. La recuperación es rápida, con una rojez leve de 24-48 horas. Se recomienda un protocolo de tres sesiones mensuales, con una o dos de mantenimiento al año. No se requiere anestesia, salvo en aplicaciones más intensas. El precio oscila entre 200 y 300 euros por sesión.

Cynosure Lutronic, innovación en manos profesionales Con más de 55 años de experiencia combinada, Cynosure Lutronic representa la unión de dos compañías con trayectoria consolidada en el ámbito médico-estético. Su compromiso con la tecnología, la formación clínica y el soporte profesional impulsa soluciones avanzadas que mejoran visiblemente la calidad de la piel.