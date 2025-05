Rent2Me lanza una plataforma digital que redefine la gestión del alquiler residencial en España

La startup alicantina presenta un modelo más eficiente, rentable y seguro, con una propuesta digital que otorga más control a los propietarios, optimiza la gestión inmobiliaria y mejora la experiencia del inquilino.

Alicante, 20 de mayo de 2025. En un contexto en el que el mercado del alquiler residencial en España continúa anclado en procesos manuales y escasa trazabilidad, Rent2me irrumpe con una solución digital integral que redefine por completo la experiencia de alquilar una vivienda. La plataforma, desarrollada por esta startup con sede en Alicante, permite gestionar arrendamientos de media y larga estancia de forma completamente online, devolviendo el control al propietario, ayudando a la gestión a las inmobiliarias y mejorando la eficiencia operativa del sector.

Rent2Me está dirigida tanto a propietarios particulares como a agencias inmobiliarias y grandes tenedores, y plantea una alternativa real al modelo tradicional. Su propuesta combina automatización, verificación documental, atención personalizada y una estructura basada en datos, con el objetivo de aumentar la rentabilidad, reducir riesgos y acelerar los procesos de alquiler.

Un modelo basado en datos, no en intuiciones A diferencia de las plataformas convencionales, Rent2me introduce un sistema innovador basado en ofertas: los inquilinos interesados no aceptan un precio cerrado, sino que presentan propuestas económicas acompañadas de su documentación verificada. Esta dinámica permite al propietario tomar decisiones fundamentadas, evaluando cada perfil en función de solvencia, fiabilidad y rentabilidad.

Las pruebas realizadas durante el desarrollo del modelo han demostrado que, bajo este sistema, los propietarios pueden obtener hasta un 80% más de beneficio anual respecto al alquiler tradicional, al tiempo que disminuyen significativamente las incidencias relacionadas con impagos o conflictos contractuales.

La compañía ha desarrollado su tecnología bajo estándares avanzados de ciberseguridad, garantizando la protección de los datos sensibles y ofreciendo una experiencia de uso sencilla e intuitiva desde cualquier dispositivo. Además, el sistema incluye soporte humano integrado a través de WhatsApp, lo que permite resolver trámites y dudas en tiempo real sin abandonar la plataforma.

Presencia estratégica en SIMA y apuesta por la profesionalización del sector La plataforma de Rent2Me, que estará presente en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA 2025), nace con una clara vocación de cambio: ofrecer una herramienta tecnológica robusta a todos los actores del mercado del alquiler, sin perder de vista la cercanía ni el acompañamiento humano.

Su interfaz permite a los propietarios y agencias inmobiliarias, gestionar todo el proceso desde la publicación del anuncio hasta la firma del contrato, sin necesidad de desplazamientos, de múltiples visitas al inmueble o de llamadas de los posibles inquilinos. La plataforma también está disponible para su uso por parte de agencias inmobiliarias, que pueden así mejorar la eficiencia en la gestión de propiedades de sus clientes y ofrecer un valor añadido con herramientas digitales avanzadas.

Una solución adaptada al momento del mercado

Con más del 90% mercado del alquiler español aún gestionado mediante métodos tradicionales, Rent2me se posiciona como una alternativa sólida, accesible y alineada con las exigencias actuales del sector: rapidez, transparencia, trazabilidad y control. Su enfoque elimina fricciones, profesionaliza la toma de decisiones y mejora la relación entre propietarios e inquilinos.

La propuesta de Rent2me responde no solo a una necesidad tecnológica, sino también a una transformación de mentalidad: facilitar un alquiler más justo, más rentable y más eficaz para todas las partes implicadas.

Dpto de Comunicación Rent2me

info@rent2me.com