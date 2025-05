Rincón Familiar Hostel Boutique, uno de los alojamientos preferidos por los turistas en Quito

¿Cómo sería despertar rodeado de historia, arquitectura colonial y el encanto de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? En pleno corazón del Centro Histórico de Quito se esconde un alojamiento que combina lo mejor de la tradición con el confort moderno: Rincón Familiar Hostel Boutique, un lugar que no solo acoge viajeros, sino que crea experiencias memorables.

A tan solo unos pasos de los principales íconos turísticos de la ciudad —la majestuosa Plaza Grande, el Palacio de Carondelet, la elegante Iglesia de La Compañía de Jesús, el convento de San Francisco, la bohemia calle La Ronda, la imponente Basílica del Voto Nacional y los museos más emblemáticos—, este acogedor hotel boutique se convierte en el punto de partida ideal para explorar Quito con los cinco sentidos.

Una historia que florece con pasión Más que un hospedaje, Rincón Familiar Hotel Boutique es una historia de amor por la ciudad y por los detalles. Su actual gerente, el MSc. Cristian Caicedo, cuenta como esta casona patrimonial fue restaurada a partir de 1994 durante cinco años, transformándose en un lugar donde cada rincón tiene un propósito. Lo que en sus inicios fue pensado como un espacio comercial y residencial, evolucionó con el tiempo hacia un concepto boutique, donde la calidez del servicio y la belleza natural son protagonistas.

“Le damos vida al espacio con plantas y flores locales, como los geranios. Cada rincón está pensado para que nuestros huéspedes se sientan como en casa”, comenta Cristian.

Gracias a un proceso continuo de mejora, hoy Rincón Familiar Hotel Boutique se posiciona como uno de los alojamientos más valorados del sector, galardonado con prestigiosos reconocimientos como: TripAdvisor Best of the Best (2023 y 2024); Hotel Preferente Plus en Booking; Hotel Inclusivo; y Establecimiento de Calidad Turística, otorgado por el Municipio de Quito.

Comodidad, servicio y variedad para todos El hotel ofrece una excelente relación calidad-precio que lo hace atractivo tanto para mochileros como para familias y viajeros exigentes. Cuenta con habitaciones compartidas, privadas con baño y un Loft de Lujo ideal para quienes buscan un toque extra de elegancia.

Además, para quienes desean hospedarse en otros sectores de la ciudad como el moderno entorno del Parque La Carolina, la cadena también dispone de alojamientos de lujo con el mismo sello de hospitalidad.

Quito, punto de partida hacia lo extraordinario Quito, una ciudad vibrante y diversa, es la puerta de entrada a algunos de los destinos más impresionantes del Ecuador: la Mitad del Mundo, el Teleférico, el mirador del Panecillo, y aventuras cercanas como el majestuoso Volcán Cotopaxi, los mercados artesanales de Otavalo, la Laguna de Cuicocha o el mágico Quilotoa.

Ya sea para quienes viajen por cultura, naturaleza o descanso, en Rincón Familiar Hostel Boutique (ubicado en la Calle Juan José Flores N3-49 entre Sucre y Junín) podrán encontrar el equilibrio perfecto entre hospitalidad, historia y confort. Para más información, se puede visitar www.rfhostelboutique.com y @rinconfamiliarhostel en Instagram.