Juegos de mesa contra el apagón

El pasado apagón general a nivel nacional ha servido para que muchas personas se den cuenta de lo dependientes que son de la electricidad o la tecnología. Este suceso tan particular ha provocado un aumento en la venta de ciertos artículos como las radios antiguas o baterías portátiles, pero también ha habido tiempo para pensar en el ocio.

En una situación en la que las televisiones no funcionaron ni tampoco los ordenadores con acceso a internet, los juegos de mesa se erigieron como los grandes protagonistas. Gracias a estos juegos las horas que duró el apagón se hicieron mucho más cortas y, además, supusieron una oportunidad excelente para socializar más con la familia.

Un juego de mesa nunca falla Si algo tienen los juegos de mesa es que no importa lo que pase, siempre se va a poder jugar. En Juegos de la mesa redonda hay una gran cantidad de juegos de mesa diferentes, lo que también facilita que se pueda jugar sin importar la situación.

Para los que disfrutan de los juegos de bazas, tienen opciones avanzadas como La Comunidad del Anillo: El juego de bazas, pero es que también hay opciones para los peques de la casa con Math Scramble para que entrenen matemáticas o para los que están solos en casa como con Brain Games: Ubongo. No importa si se trata de novedades o de juegos más antiguos, las opciones son muchísimas.

Nunca deben faltar en una acampada Por otro lado, no hace falta esperar a que se vaya la luz para disfrutar de estos juegos tan interesantes, también son el compañero perfecto cuando se va al campo y la tecnología no acompaña.

Hay muchos juegos de mesa que son estupendos para llevar a un camping, como Los Hombres lobo de castronegro, Jungle Speed, A Buen Entendedor, Tiki Taka, para los amantes del fútbol o Diamant Nueva Edición entre otras opciones. Estos juegos cuentan con el tamaño adecuado para que quepan sin ningún problema en la mochila para que llevarlos a cuestas no sea un engorro.

La magia de lo analógico En un mundo en donde todo parece que está cada vez más conectado, los juegos de mesa son perfectos para que se conecten entre sí las personas. Juegos de mesa en donde la imaginación es muy importante, por ejemplo, Quarentena¸y otros que son importantes para conocer mejor el mundo que nos rodea como en A-NI-MA-LES Sabana.

Cada juego de mesa es diferente, pero, a pesar de sus diferencias, todos son perfectos para unir generaciones, estrechar lazos y pasar un tiempo de calidad con los que más importan. Además de todas estas ventajas, no se puede olvidar lo necesaria que es la desconexión digital y lo importante que es mantener el cerebro activo, algo que se consigue fácilmente con un buen juego de mesa.