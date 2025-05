Trivière Partners impulsa un cambio en la consciencia empresarial; Soft Skills y modelos de liderazgo personalizados para el éxito

Trivière Partners, consultora de Recursos Humanos especializada en estrategia, formación profesional y selección de talento, da un paso adelante en su misión de transformar el panorama empresarial consolidando sus convicciones: liderar la consciencia sobre la importancia de las soft skills en los managers y el desarrollo de modelos de liderazgo únicos para cada organización.

En un mundo laboral en constante evolución, donde la tecnología y las dinámicas de equipo cambian rápidamente, Trivière Partners aboga por un liderazgo más humano, efectivo y adaptado a las necesidades específicas de cada empresa. La consultora no solo se centra en entrenar y formar a los managers en habilidades blandas esenciales como la comunicación, la empatía, la resolución de conflictos o la inteligencia emocional, sino que va más allá, trabajando de la mano con las organizaciones para diseñar modelos de liderazgo personalizados que reflejen su cultura, valores y objetivos estratégicos.

“Las soft skills son el pegamento que une a los equipos y potencia el rendimiento organizacional. Pero no basta con formar a los líderes en estas habilidades; es crucial que cada empresa desarrolle un modelo de liderazgo propio, que inspire y conecte con su visión única”, afirma el equipo directivo de Trivière Partners. Este enfoque diferencial permite a las empresas no solo mejorar la efectividad de sus líderes, sino también fomentar entornos de trabajo más colaborativos, innovadores y resilientes.

Un enfoque integral para el liderazgo del futuro Trivière Partners combina su experiencia en consultoría de Recursos Humanos con programas de formación bonificada y personalizada, diseñados para fortalecer las competencias interpersonales de los managers. Desde talleres prácticos hasta soluciones digitales innovadoras, la consultora ofrece herramientas que ayudan a los líderes a gestionar equipos de manera más efectiva, adaptándose a los retos del entorno híbrido y global actual.

Además, Trivière Partners destaca por su capacidad para entender la cultura de cada organización. “No ofrecemos soluciones genéricas. Trabajamos codo con codo con nuestros clientes para identificar sus necesidades específicas y co-crear un modelo de liderazgo que potencie sus fortalezas y alinee a sus equipos hacia un propósito común”, señalan desde la compañía.

Compromiso con la excelencia y la inclusión Con más de una década de experiencia, Trivière Partners ha trabajado con organizaciones de diversos sectores, desde el Centro de Cultura Contemporània de Barcelona hasta empresas tecnológicas como AVINENT, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes contextos empresariales. Su enfoque inclusivo en la selección de talento y la formación asegura que los líderes no solo desarrollen habilidades técnicas, sino que también cultiven un liderazgo ético, empático y orientado a resultados.

“Trivière Partners ha sabido captar perfectamente nuestras necesidades y entender nuestra cultura de empresa. Gracias a este enfoque, hemos integrado talento y modelos de liderazgo que han impulsado nuestro crecimiento”, destaca Albert Giralt, CEO de AVINENT.

Una llamada a la acción para las empresas En un entorno donde el bienestar de los empleados y la productividad son clave para el éxito, Trivière Partners invita a las empresas a tomar conciencia de la importancia de invertir en las soft skills de sus líderes. “Un líder bien formado no solo gestiona tareas, sino que inspira, motiva y construye equipos de alto rendimiento. Queremos acompañar a las organizaciones en este viaje hacia un liderazgo más consciente y efectivo”, concluyen desde la consultora.

Para más información sobre los servicios de Trivière Partners y cómo pueden ayudar a su empresa a desarrollar un modelo de liderazgo único, visitar trivierepartners.com o contacte con su equipo a través de c.linares@trivierepartners.com.

Acerca de Trivière Partners

Trivière Partners es una consultora de Recursos Humanos con sede en Barcelona, especializada en estrategia, formación profesional bonificada y selección de personal y directivos. Con un enfoque centrado en las personas y la innovación, la compañía se dedica a maximizar el potencial humano de las organizaciones, ayudándolas a alcanzar sus objetivos de negocio a través de un liderazgo efectivo y una gestión del talento inclusiva.