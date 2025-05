Cyber Human Systems aplica robótica ergonómica para proteger la salud en el trabajo

Las dolencias musculoesqueléticas derivadas del trabajo físico continúan siendo una de las principales causas de baja laboral en sectores industriales. Actividades como la manipulación manual de cargas, la repetición continua de movimientos o el mantenimiento prolongado de posturas forzadas representan un riesgo elevado para la salud de los trabajadores. En particular, la necesidad de soluciones efectivas que integren tecnología y ergonomía ha llevado a un creciente interés por herramientas que actúen en origen, antes de que aparezca el daño.

En este contexto, Cyber Human Systems ha desarrollado una línea de exoesqueletos industriales orientada a la prevención de lesiones en entornos de trabajo exigentes. Estos dispositivos actúan como soporte físico para las zonas corporales más expuestas a la sobrecarga, permitiendo una reducción efectiva de la tensión muscular y del esfuerzo biomecánico.

Tecnología funcional integrada en la actividad diaria Los exoesqueletos diseñados por la compañía permiten asistir movimientos de carga y estabilización en zonas como la espalda, los hombros o los brazos, sin interferir en la movilidad ni en el rendimiento operativo del usuario. Gracias a un sistema pasivo, que no requiere alimentación eléctrica, el dispositivo ofrece una resistencia mecánica que descarga parte del peso soportado por la estructura corporal. Esta compensación contribuye a disminuir la fatiga, especialmente en tareas prolongadas o repetitivas.

La arquitectura modular de los exoesqueletos facilita su adaptación a diferentes perfiles antropométricos y condiciones laborales. Su ligereza y diseño ergonómico permiten integrarlos con rapidez en la rutina diaria de operarios de sectores como la automoción, la logística, la construcción o el mantenimiento técnico. El objetivo no es sustituir al trabajador, sino dotarle de un refuerzo físico complementario que favorezca su bienestar y prolongue su capacidad funcional a lo largo de la jornada.

El desarrollo de estos dispositivos se basa en un análisis detallado de la carga postural y los gestos técnicos habituales en los distintos puestos de trabajo. A partir de esta información, se ajusta el diseño mecánico para maximizar su eficacia en condiciones reales, sin comprometer la flexibilidad ni la seguridad del operario.

Innovación al servicio de la salud laboral Cyber Human Systems ha incorporado este enfoque dentro de un modelo más amplio de transformación tecnológica del entorno laboral. El desarrollo de los exoesqueletos industriales se articula en colaboración con centros tecnológicos, empresas industriales y programas europeos de innovación, con el fin de validar su impacto real en entornos operativos. Esta red de cooperación permite evolucionar continuamente el producto, atendiendo tanto a criterios funcionales como a necesidades del usuario final.

La implementación de esta tecnología tiene implicaciones directas sobre la prevención de patologías laborales, ya que permite reducir significativamente el esfuerzo físico acumulado y el número de movimientos de riesgo. Además, su uso sistemático mejora la percepción de bienestar entre los trabajadores y facilita una cultura de prevención basada en soluciones prácticas y no invasivas.

El avance de los exoesqueletos industriales como herramienta de prevención representa un cambio en la concepción de la salud laboral, pasando de la corrección a la anticipación. Cyber Human Systems se posiciona así como un actor clave en la aplicación de tecnología ergonómica destinada a preservar la integridad física de los profesionales en entornos productivos complejos.