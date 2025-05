dormitorum celebra su tercer aniversario vendiendo colchones en Madrid

Este mes de mayo se cumplen tres años desde que dormitorum abrió sus primeras tiendas en la Comunidad de Madrid. Las ubicaciones de Torrejón de Ardoz, Leganés y Fuenlabrada fueron el punto de partida de la expansión peninsular de la marca especializada en colchones.

Así comenzó dormitorum su andadura madrileña En mayo de 2022, dormitorum dio el salto a la península con la apertura de sus primeras tiendas físicas en Madrid. Hasta entonces, la marca se había desarrollado en Canarias, donde ya contaba con una red de tiendas y una presencia consolidada en el canal online.

El paso a la Comunidad de Madrid no fue casual. Se eligieron tres municipios con gran actividad residencial —Torrejón de Ardoz, Leganés y Fuenlabrada— por su ubicación estratégica y su potencial de crecimiento. Con estas aperturas, dormitorum apostó por acercar sus colchones a un público más amplio, manteniendo el trato cercano y personalizado que caracteriza a la marca.

Acercando la calidad de los colchones dormitorum a Madrid dormitorum llegó a Madrid con una propuesta clara: ofrecer colchones de calidad, fabricados en España, a precios económicos. En sus tiendas, los clientes pueden probar distintos modelos —viscoelásticos, de muelles ensacados, espumación o híbridos— pensados para adaptarse a diferentes gustos y formas de descanso.

La experiencia de compra en tienda es uno de los puntos fuertes de dormitorum. Además de poder probar los colchones, los clientes reciben asesoramiento personalizado para encontrar el modelo que mejor se ajuste a sus necesidades. Esta combinación de producto, atención y accesibilidad ha sido clave en su crecimiento.

“La apertura de nuestras primeras tiendas en Madrid supuso un paso estratégico dentro del plan de expansión nacional de dormitorum. Tres años después, seguimos firmes en nuestro compromiso por acercar soluciones de descanso de calidad a cada vez más hogares”, afirma Edgar Ares, responsable de marketing de dormitorum.

Las tres tiendas inauguradas en 2022 fueron el punto de partida para lo que hoy es una red consolidada de establecimientos en la región.

Todas las tiendas de colchones dormitorum en Madrid Actualmente, las tiendas de colchones dormitorum en Madrid suman un total de 14 establecimientos físicos repartidos por distintos puntos de la Comunidad:

dormitorum Torrejón de Ardoz

Av. de la Constitución, 207, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid

dormitorum CC Fuenlabrada 2

C. de Portugal, 33, 28943 Fuenlabrada, Madrid

dormitorum Európolis Las Rozas

C. Turín, 9, 28232 Las Rozas de Madrid, Madrid

dormitorum Leganés

Av. Rey Juan Carlos I, 69, 28916 Leganés, Madrid

dormitorum Alcalá de Henares

Pol. Ind. El Pilar, Nave 103, Rotonda de Pitágoras, 1, 28806 Alcalá de Henares, Madrid

dormitorum CC Gran Vía de Hortaleza

Centro Comercial, Gran Vía de Hortaleza, Hortaleza, 28043 Madrid

dormitorum Usera Madrid Río

Calle de Antonio López, 162, Usera, 28026 Madrid

dormitorum Prosperidad

C. de López de Hoyos, 94, Chamartín, 28002 Madrid

dormitorum Alcorcón

C. Tordesillas, 2, 28925 Alcorcón, Madrid

dormitorum CC Carrefour Alcobendas

Centro Comercial Carrefour Alcobendas, Carr. de Madrid a Burgos, Km. 14, 28108 Alcobendas, Madrid

dormitorum Carabanchel

C. de la Oca, 103, Carabanchel, 28025 Madrid

dormitorum Outlet

C. Bruselas, 22, 28232 Las Rozas de Madrid, Madrid

dormitorum Calle Alcalá

C. Alcalá, 348, Cdad. Lineal, 28027 Madrid

dormitorum CC Alcampo Pío XII

Centro Comercial Alcampo Pío XII, Av. de Pío XII, 4, Chamartín, 28016 Madrid

La tienda online de dormitorum también continúa operativa, con servicio a toda España (excepto Baleares), ofreciendo la misma gama de colchones y servicio de atención al cliente.

Tres años después de su llegada a al territorio peninsular, dormitorum sigue reforzando su presencia en Madrid con el objetivo de hacer más accesible un descanso de calidad para todos.