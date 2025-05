69.063 sacerdotes católicos se han secularizado

Según la Revista Religión Digital, 69.063 sacerdotes se han secularizado, según datos que recibe el Vaticano, del periodo que va desde 1964 hasta el 2.004. Según dicha Revista, en un artículo titulado: Sacerdotes que “abandonan”, sacerdotes que “regresan”, con fecha del 27 de abril del 2017, Según dichas fuentes, en el periodo de 1.970 al 2.004, han retomado el ministerio 11.213 sacerdotes.

Supongo que el Vaticano sabrá y conocerá también cifras de los religiosos y religiosas, de todas las órdenes religiosas e institutos religiosos que también se secularizan o abandonan casas religiosas, monasterios, conventos. Cifras, reitero que el Vaticano debería ofrecer, o mejor dicho cada orden religiosa, sea del tipo que sea, ofrecérsela al Vaticano y éste a la población mundial, aunque solo fuese por evitar rumores, cifras exageradas, análisis inciertos, y, toda la confusión humana que se crea en un fenómeno como éste. En el periódico El Debate, creo que hay que citar fuentes, del 01 de febrero del 2023, indica que mil religiosos pierde España al año –supongo que en esta cifra, también entrarán los fallecidos-.

Creo que en este tema, como en todos, una razón esencial es ofrecer buenas cifras y buenas estadísticas, porque es la manera de atajar muchas explicaciones, mucha rumorología que se ofrece en la calle y en los medios. A mi entender, las iglesias nacionales católicas y el Vaticano debería proponerse ofrecer cifras lo más exactas posibles. Esto en sí, aunque no lo crean, crearía una especie de “curación social y psicosocial”. Porque puede ser que este tema no importe a las nuevas generaciones, pero personas de media edad en adelante, no digo, que dejen de comer el cocido esa noche, por este tema, pero si se preocupan conscientes o no.

Si se dispusiesen de cifras exactas, sobre ellas se podrían hacer ya los estudios y análisis pertinentes. Quizás, en alguna entidad, en CONFER, a nivel de España, y, en cada país, podrían estudiar este fenómeno, en otras entidades y organismos eclesiales, podrían y deberían estudiar y analizar esta cuestión. Para eso, bien podrían hacer encuestas a las personas que se secularizan o a las personas que salen de religiosos/as. Y, esas encuestas ofrecérselas cada cierto tiempo. Porque pueden haber cambiado las opiniones, puedes haber modificado sus puntos de vista. Podrían quizás verse que un tanto por ciento, desean volver y vuelven, otros, desearían volver pero no pueden porque ya tienen familias establecidas, otros ni desean una cosa, ni otra, otros han fallecido.

Este tema, como en tantos otras cuestiones complejas de la realidad humana, y, de la realidad religiosa, son controvertidos y poliédricos, no soy un experto en teología, ni en la religión, ni en estas cuestiones. Pero creo que de alguna manera, toda persona que vive en Europa, a partir de una mediana edad, alguna vez se ha preguntado, porqué diríamos esta diáspora de sacerdotes, de diáconos, de religiosos y religiosas, -incluso también se está produciendo de fieles católicos, que se marchan a otras religiones o confesiones, incluso que apostatan, cifras que nos deberían ofrecer…, también el aumento de cristianos y católicos en otros continentes no europeo-. Qué pueden explicar estos fenómenos. Se van cerrando casas religiosas y monasterios y conventos. Se reduce el número de vocaciones en todas las entidades religiosas, salvo en algunas, -algunas, que hasta dónde conozco son nuevas, de nueva creación, quizás un siglo…-. ¿El siglo diecinueve fue la creación de multitud de nuevas órdenes religiosas e instituciones semejantes y, el veintiuno el de cierre de multitud de casas…, al menos en Europa?

Sé que muchos echan la culpa al Vaticano II, es casi concepto común en muchos ojos y en muchas oídos. Si a cada gran Concilio que la Iglesia Católica ha tenido le echamos la culpa de los males que existen después de su existencia. Males y bienes, porque solo se valoran los males. Pocos, hablan de todos los bienes, de cada Concilio después. Pero pocos hablan si esta era de secularización, es como todo lo humano y todo lo social, es una combinación de causas. Europa, España ha aumentado su nivel de vida en sesenta años. Por lo cual, muchas personas pudieron ver una salida profesional y personal y vocacional fuera del sacerdocio o de ser religioso… Hay diócesis que si tienen más cocciones, pues porqué no van de otras diócesis, comisiones y que les enseñen lo que hacen, quizás ellos no hacen…

Puede ser también la afectividad humana y los deseos humanos. No estoy echando agua caliente o muy fría a la cabeza de los que se secularizan, no entro en esta cuestión. Pero me pregunto, esa persona que ingresó en el seminario o en un noviciado, me pregunto si en aquella época, sus padres hubiesen tenido un Instituto de Secundaria en su pueblo o al lado de su pueblo, lo hubiesen dejado marchar, hubiesen dejado al hijo/hija que hubiese ido al Seminario o al Noviciado tan joven. O, se habría quedado en su casa. La revolución de Europa, una de ellas, después de la Segunda Guerra Mundial, en unos países antes y en otros, después, es que en cada comarca de cada rincón se abrió un Instituto de Secundaria Público. Por lo cual, todos los chicos y chicas, de la comarca podrían ir, y, recibir enseñanza hasta los catorce o quince o dieciséis años. Creo que este factor cambió todo o casi todo, en relación a este tema. En España esta revolución se produjo a partir de 1.975.

Lo humano tiene muchas causas y lo humano tiene muchas consecuencias. Cualquier realidad y cualquier fenómeno y cualquier hecho y cualquier actividad y cualquier actitud y cualquier aptitud… Creo que en este tema también. Creo que es esencial, preguntar a las personas afectadas. Encuestas sistemáticas y periódicas. Creo que darían mucha luz. Porque dicen, que un tanto por ciento de los matrimonios también se separan y se divorcian, en Europa. Por lo cual, quizás, parece que Europa ha podido entrar en una nueva fase de la historia, y, este fenómeno es uno más, entre las docenas…

Pero siempre me he preguntado, cuestión que no tengo capacidad de contestar, ¿quizás muchas personas que entraron en el sacerdocio o en las órdenes religiosas valoraron, mucho en el cristianismo la cuestión antropológica moral de dicho movimiento, o, también, las variables de progreso social que preconiza ese movimiento, pero quizás, no valoraron lo suficiente, que el cristianismo es una Persona, y, por tanto es la unión con una Persona, es la perfección moral y la búsqueda de la santidad, en las Tres Personas del Dios cristiano, es la gracia recibida gratuitamente, es el Espíritu Santo…?

¿Me pregunto aquello que decía Juan de Yepes o Juan de la Cruz, un pajarito “no puede volar, tanto si tiene cadenas de hierro, como si tiene cadenas finas de oro”? ¿Quizás, en demasiados espíritus humanos, han olvidado, que el cristianismo es un camino de perfección espiritual, es más, de unión con y en Dios, por la gracia de Dios…? ¿Y, si fuese una deficiencia de una correcta, en teoría y práctica de ascética y mística? Pregunto, pero este escribiente es un lego en estos temas, no sabe apenas nada de estos temas. Lo que sucede es que los articulistas de opinión tienen que hablar de todo. Hoy, hoy ha tocado esta cuestión… Paz y bien y verdad.