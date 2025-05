Entrevista a Max Fernández el agente inmobiliario más demandado de Madrid

Hoy se tiene el placer de entrevistar a Max Fernández, un agente inmobiliario de éxito en Madrid con más de 20 años de experiencia en el sector. Max ha ayudado a cientos de clientes a encontrar la casa de sus sueños en la vibrante capital española.

¿Qué te motivó a convertirte en agente inmobiliario?

Desde joven me fascinó el mundo de las propiedades y el mercado inmobiliario. Me intrigaba cómo las casas no solo son lugares para vivir, sino también inversiones importantes. Esto me motivó a ayudar a las personas a encontrar propiedades que se adapten a sus necesidades y expectativas. Mi primer trabajo fue con 17 años.

¿Cuál crees que es la clave del éxito en el sector inmobiliario?

La clave del éxito es, sin duda, el conocimiento del mercado y una buena red de contactos. Además, ser honesto y transparente con los clientes es fundamental para generar confianza y fidelidad.

¿Cómo ha cambiado el mercado inmobiliario en Madrid en los últimos años?

El mercado ha experimentado un crecimiento considerable, con un aumento en la demanda de propiedades céntricas y un aumento en los precios. También ha habido un incremento en el interés por las propiedades más sostenibles y tecnológicamente avanzadas.

¿Cuáles son las características más demandadas en una propiedad en Madrid?

En Madrid tenemos todo el abanico de clientes posible. Desde personas que buscan su primera vivienda a fondos de inversión. Los compradores buscan propiedades con buena ubicación, cercanas a servicios y transporte público. Además, valoran mucho la eficiencia energética, los espacios abiertos, y las vistas panorámicas se llevan la palma.

¿Qué desafíos enfrentas en tu día a día como agente inmobiliario?

Uno de los mayores desafíos es equilibrar las expectativas de los clientes con la realidad del mercado. También es importante mantenerse actualizado sobre las tendencias y regulaciones del sector.

¿Cómo manejas las negociaciones difíciles con los clientes?

Escuchar atentamente y entender las necesidades y preocupaciones de ambas partes es crucial. Intento encontrar un punto medio que beneficie a todos y mantener siempre una comunicación abierta y honesta.

¿Qué consejo darías a alguien que quiera comprar su primera casa en Madrid?

Investiga bien el mercado y define tus prioridades, entre ellas tu presupuesto. Es vital contar con un agente de confianza que pueda guiarte en el proceso y ayudarte a evitar posibles trampas.

¿Cómo te mantienes actualizado sobre las tendencias del mercado inmobiliario?

Participo en seminarios, conferencias y leo constantemente publicaciones del sector. Además, el intercambio de información con otros profesionales internacionales es muy enriquecedor.

¿Cuál ha sido tu mayor logro profesional hasta ahora?

En términos económicos te podría decir que negociar una venta por encima de loa 100 millones de euros ha sido un Hito, pero lo mas gratificante es cuando ayudas a una familia a encontrar su casa ideal o a vender su casa después de que estuviesen 2 o 3 años intentándolo previamente. He tenido la oportunidad de cerrar ventas importantes que han beneficiado tanto a compradores como a vendedores.

¿Qué papel juega la tecnología en tu trabajo diario?

La tecnología es fundamental para mejorar la eficiencia y el servicio al cliente. Uso herramientas digitales de ultima generación como la IA, huella digital, etc. para la gestión de propiedades, pero al final del proceso el factor humano es insustituible, al menos por ahora.

¿Cómo manejas el estrés que conlleva este trabajo?

Intento mantener un equilibrio entre mi vida profesional y personal. Practico ejercicio regularmente y dedico tiempo a hobbies que me gustan para desconectar.

¿Cuál es la propiedad más memorable que has vendido?

Vendí el ático de una estrella de Hollywood (no puedo dar el nombre por secreto profesional) con una terraza increíble que ofrecía vistas impresionantes de toda la ciudad. La reacción de los compradores fue inolvidable y su satisfacción, una gran recompensa.

¿Qué habilidades consideras esenciales para un agente inmobiliario?

La empatía, la comunicación efectiva y la capacidad de negociación son esenciales. Además, ser organizado y tener habilidades analíticas para evaluar el mercado son muy importantes.

¿Cómo logras diferenciarte de otros agentes en Madrid?

Ofrezco un servicio personalizado y me esfuerzo por entender realmente las necesidades de mis clientes. Mi objetivo es ofrecer una experiencia única y satisfactoria en cada transacción. Por ello nuestra agencia es una Boutique, que viene a ser justo lo contrario de las típicas agencias masificadas con los escaparates llenos de propiedades.

¿Qué tendencias ves para el futuro del mercado inmobiliario en Madrid?

Anticipo un crecimiento en la demanda de propiedades sostenibles y tecnológicamente avanzadas. También creo que habrá un enfoque mayor en la calidad de vida y el bienestar en las viviendas.

¿Cómo abordas la venta de propiedades en un mercado competitivo?

Destaco las características únicas de cada propiedad y utilizo estrategias de marketing efectivas. Además, trabajo en estrecha colaboración con mis clientes para asegurarnos de que la propiedad esté en las mejores condiciones para la venta.

¿Qué importancia tiene la primera impresión al mostrar una propiedad?

Es crucial. La primera impresión puede determinar el éxito de una venta. Una propiedad bien presentada y acogedora puede influir positivamente en la decisión de un comprador.

¿Qué papel juega el marketing en tu estrategia de ventas?

El marketing es una herramienta vital para alcanzar a posibles compradores. Utilizo tanto el marketing digital como el tradicional para maximizar la visibilidad de las propiedades. Nuestra media de venta de una propiedad son 17 días en el mercado.

¿Cómo construyes relaciones a largo plazo con tus clientes?

Me aseguro de mantener el contacto incluso después de cerrar una venta. Ofrecer un servicio postventa y estar disponible para consultas futuras ayuda a construir relaciones de confianza y fidelidad.

¿Qué te inspiró a fundar Soho Haus (sohohaus.es), y cómo tomaste esa decisión?

Siempre tuve el deseo de crear una agencia que ofreciera un enfoque único y personalizado en el mercado inmobiliario. Fundé Soho Haus para poder implementar mis ideas y valores, enfocándome en la satisfacción del cliente y en la innovación. La decisión fue el resultado de años de experiencia y un profundo entendimiento de las necesidades del mercado.