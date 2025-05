Niños en las bodas; ¿sí o no?

Es una de las cuestiones que genera más controversia, junto con el número de asistentes a un enlace, la ubicación de los invitados en un banquete o el regalo que estos deben hacer a los novios. Y es que decidir si los niños deben o no acudir a una boda es todo un reto para la pareja prometida. Hablar en términos absolutos sobre esta cuestión no convence a los profesionales del sector, puesto que existen grandes matices (por ejemplo número máximo de los mismos, nivel de confianza o vinculación familiar o edad mínima para estar presentes) que hacen que se trate de algo complejo. Escuchar a voces autorizadas tratar sobre el tema puede facilitar la elección a los futuros recién casados. Abrimos un sano debate con el creativo cordobés Rafa Valverde, el equipo de Fotograma Fotógrafos, el gerente de Hacienda Molino Blanco, la diseñadora Valèrie Moreau y la wedding planner Mila Vara, fundadora de Mila's Weddings acerca de esta polémica atemporal.

“La elección de si los niños acuden o no a una boda depende únicamente de los novios. Los padres de los pequeños tendrán que entender y respetar la decisión de la pareja sobre estos invitados, pues al final se busca que los protagonistas del día estén contentos”, introduce Mila Vara, fundadora de Mila’s Weddings. “No admitirlos puede traer más de un quebradero de cabeza, pero es comprensible. En caso de querer contar con ellos, habría que tener en cuenta todas sus necesidades, tengan la edad que tengan: distracciones, menú, horario, transporte, entretenimiento… Siempre buscando que todas las partes estén cómodas”, apunta Mila.

“Las bodas ahora mismo son una clara manifestación de la visión de los propios novios. Son muy personalizadas y hablan mucho de la esencia de los novios, por tanto serán ellos los que tendrán que decidir teniendo presente el tipo de invitado que tienen. Si optan por no invitar niños, por supuesto habrá a quien no le guste la idea, pero la mayoría de convidados la respetarán. Las parejas que sí quieren contar con niños tienen que plantearse contratar proveedores y profesionales que se vuelquen con ellos, para que los padres estén a gusto durante la celebración”, apunta Mattia Farumi di Poli, gerente de Hacienda Molino Blanco (que vemos en estas imágenes de Jowita Jas). Que destaca: “en lo que respecta a la finca o espacio para el banquete conviene, en caso de querer niños, decantarse por un lugar con zonas diferenciadas, que permita separar ambos grupos de edad para que estén cómodos”.

Por su parte, el equipo de Fotograma Fotógrafos, con amplia experiencia capturando momentos en las bodas y capaces de percibir la atmósfera alrededor de los niños, apunta: “Desde nuestra experiencia, creemos que las bodas son momentos de celebración, fiesta y, en muchos casos, bastante jaleo. Por eso, consideramos que es mejor asistir sin niños, especialmente si son muy pequeños”. Y relatan: “Recordamos una boda en la que había un bebé de apenas unas semanas y tanto los padres como el niño pasaron una noche bastante tensa por el ruido, los cambios de ambiente y el estrés general del evento. En estos casos, si se tiene la opción de dejar a los hijos con los abuelos o algún familiar de confianza, puede ser una buena oportunidad para que los padres disfruten plenamente del evento”.

Otro escenario se presenta cuando los protagonistas del día son padres. “Cuando los propios novios son quienes tienen un hijo, muchas veces quieren centrar parte de la boda en él o ella. En esos casos, las sesiones de fotos de pareja se transforman en sesiones de tres, y el niño o la niña forma parte esencial del día. Es una manera muy bonita de celebrar la unión familiar y de integrar a su hijo en un momento tan especial. En definitiva, creemos que esta decisión debe recaer en los propios padres. Cada familia es distinta, y lo que funciona para unos no necesariamente es lo mejor para otros. Lo ideal es que cada pareja valore si llevar a sus hijos es lo más adecuado para ellos y para el tipo de boda a la que asistirán”, defienden desde Fotograma Fotógrafos.

Desde una perspectiva más alejada, aunque cercana a la figura de la novia y su familia, los diseñadores de vestidos de novia también pueden opinar sobre esta cuestión. El cordobés Rafa Valverde considera que esta cuestión: “suele preocupar a algunas novias al principio, en las primeras citas a las que acuden en el atelier. Algunas lo tienen muy claro, pero otras, especialmente aquellas que tienen familias grandes, suelen buscar consejo. Lo más complicado para ellas es decidir si filtrar, es decir, si unos niños sí pueden ir (por su cercanía a la pareja o por tener un papel destacado en la boda) y otros no”, apunta. Por su parte, la belga afincada en Madrid, Valérie Moreau, es defensora de que “salvo que el enlace sea por la noche o cuente con momentos no aptos para menores, los niños, sin duda, pueden acudir a un enlace. Son unos seres muy brillantes y llenos de luz, yo no prescindiría de ellos”, reconoce.