Sumar Inversión llega a España; entrevista con su CEO sobre inversión inmobiliaria accesible

La plataforma de crowdfunding inmobiliario, explica sus orígenes y su apuesta por España

MADRID, 6/5/25 –Sumar Inversión, la innovadora plataforma de crowdfunding inmobiliario, anuncia oficialmente su lanzamiento en España. Para conocer más sobre su propuesta y sus planes para el mercado español, conversamos con su CEO, el arquitecto Víctor Zabala. La llegada de Sumar Inversión se da en un contexto de fuerte dinamismo en el sector PropTech (tecnología aplicada al sector inmobiliario) español, donde crece el interés por modelos colaborativos de inversión inmobiliaria. La compañía ha sido recientemente seleccionada por La Nave, el programa del Ayuntamiento de Madrid para empresas en fase de expansión, y forma parte de Lanzadera en Valencia, la reconocida aceleradora impulsada por Marina de Empresas. Ambas iniciativas refuerzan la estrategia de escalabilidad, crecimiento, validación local y compromiso con el desarrollo del mercado español de Sumar Inversión.

Víctor, Sumar Inversión tiene sus raíces en Argentina. ¿Qué motivó la decisión de expandirse específicamente a España?

El pedido específico de nuestros inversores nos trajo hasta aquí, en pandemia muchos usuarios comenzaron a solicitarnos alternativas de ahorro e inversión internacionales y analizando diferentes mercados nos inclinamos por España, ya que representa una oportunidad estratégica clave para nosotros. Es un mercado inmobiliario maduro, dinámico y con un creciente interés en modelos de inversión alternativos como el crowdfunding. Vemos una gran afinidad entre la cultura inversora que busca diversificación y nuestra propuesta de valor. Si bien nacimos en Argentina, donde desarrollamos y validamos nuestro modelo de negocio con éxito, siempre tuvimos una visión global. España, por su estabilidad, sus reglas claras y potencial de crecimiento en el sector PropTech, era el paso lógico para llevar nuestra visión de democratizar la inversión inmobiliaria a un público más amplio.

¿Qué es exactamente Sumar Inversión y qué la diferencia de otras plataformas de crowdfunding inmobiliario ya existentes en España como Urbanitae?

Sumar Inversión es una plataforma que permite a cualquier persona invertir en proyectos inmobiliarios cuidadosamente seleccionados desde tan solo 100 €. Nuestra misión es democratizar el acceso a un tipo de inversión tradicionalmente reservado para grandes capitales. Lo que nos hace únicos, y es nuestro gran diferencial competitivo, es que contamos con nuestro propio equipo de arquitectos y gestores de proyectos. No somos meros intermediarios; gestionamos activamente el desarrollo de los proyectos financiados en nuestra plataforma de principio a fin. Esto nos permite tener un control mucho más exhaustivo sobre la calidad, los plazos y los costes, lo que se traduce en una mayor seguridad y potencial de rentabilidad para nuestros inversores. Mientras otras plataformas conectan inversores con promotores externos, nosotros ofrecemos una gestión integral.

El origen argentino podría generar ciertas preguntas en el inversor español sobre la estabilidad o la gestión. ¿Cómo se aborda esto desde Sumar Inversión para generar tranquilidad?

Es lógico que haya dudas al conocer que nacimos en Argentina, pero es importante aclarar que Sumar Inversión ya opera como empresa española, con base legal, equipo y operaciones en España.

Nuestra experiencia previa nos permitió crear un modelo sólido, y ahora lo adaptamos al marco local, con toda la seguridad jurídica que exigen las leyes españolas. Las inversiones se canalizan mediante contratos de Cuentas en Participación, una figura legal totalmente válida en España y revisada por abogados locales especializados en crowdfunding.

En resumen: somos una empresa española, con experiencia internacional, pero con foco local y compromiso total con el inversor español.

Hablando de seguridad y regulación, ¿qué garantías ofrece Sumar Inversión a los inversores que confían su capital en sus proyectos?

Nuestro objetivo es que invertir sea algo seguro, simple y claro.

En Sumar Inversión no ofrecemos ideas o planes futuros: los proyectos que ves publicados ya están en marcha, funcionando y generando resultados reales. Usamos capital propio para detectar, validar e iniciar cada operación. Solo cuando el proyecto está activo y funcionando lo abrimos al inversor, lo que elimina muchos de los riesgos típicos.

Todo se canaliza mediante un contrato legal claro y transparente, validado por abogados especializados en inversión colectiva. Desde el primer momento, sabes cuánto, cuándo y cómo vas a cobrar. Ofrecemos una rentabilidad fija del 5% anual, con pagos mensuales garantizados.

No prometemos magia. Ofrecemos proyectos reales, con respaldo legal y una gestión directa y profesional.

¿A qué tipo de inversor se dirige Sumar Inversión? ¿Es solo para expertos o también para principiantes?

Precisamente, buscamos romper barreras. Nuestra plataforma está diseñada tanto para el inversor experimentado que busca diversificar su cartera con activos inmobiliarios, como para el pequeño ahorrador que quiere iniciarse en el mundo de la inversión inmobiliaria con cantidades accesibles. La inversión mínima de 100 € abre la puerta a muchísimas personas que antes no podían plantearse invertir en ladrillos. Ofrecemos información clara y soporte para acompañar a todos nuestros usuarios, independientemente de su nivel de experiencia.

Para que los inversores se hagan una idea más clara, ¿podría darnos ejemplos concretos de los tipos de proyectos inmobiliarios que pueden encontrar actualmente en Sumar Inversión dentro de España?

En Sumar Inversión, ofrecemos proyectos inmobiliarios que ya están en funcionamiento y generan ingresos. Por ejemplo, actualmente contamos con oportunidades en zonas como Alicante y Pamplona, donde los inmuebles están alquilados y produciendo rentabilidad desde el primer día.​

Además, realizamos operaciones de compra, reforma y venta (flipping) en ciudades como Pamplona y Valencia, donde adquirimos propiedades, "las mejoramos para venderlas y es allí, durante el proceso de reformas, cuando las ofrecemos a nuestros inversores.".

Nuestro enfoque es simple: invertimos primero con capital propio, validamos la rentabilidad del proyecto y luego lo abrimos a inversores, garantizando así seguridad y transparencia en cada oportunidad.

¿Cuáles son los planes de Sumar Inversión para el futuro en España?

Nuestro compromiso con España es a largo plazo. Queremos consolidarnos como una referencia en el crowdfunding inmobiliario español, reconocidos por nuestra gestión diferencial y la calidad de nuestros proyectos. Planeamos ampliar nuestra cartera de oportunidades de inversión en diferentes ciudades de España. Buscamos construir una comunidad sólida de inversores, basada en la confianza y la transparencia, y seguir innovando para ofrecer la mejor experiencia posible en nuestra plataforma. Aspiramos a ser un verdadero socio para los españoles que buscan rentabilizar sus ahorros a través del sector inmobiliario.

Para alguien interesado en empezar a invertir, ¿cuál sería el primer paso en Sumar Inversión?

Es muy sencillo. El primer paso es visitar nuestra web, sumarinversion.es, y registrarse de forma gratuita. Una vez registrado, se puede explorar los proyectos disponibles, analizar toda la documentación detallada y, si se decide invertir, el proceso es totalmente online, rápido y seguro. Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para resolver cualquier duda. Invitamos a todos a conocernos y descubrir una nueva forma de invertir en el sector inmobiliario.

Acerca de Sumar Inversión:

Sumar Inversión es una plataforma de crowdfunding inmobiliario que permite invertir en proyectos inmobiliarios en España desde 100 €. Su propuesta de valor única se basa en la gestión integral de los proyectos por parte de su propio equipo de arquitectos, ofreciendo mayor control, transparencia y potencial de rentabilidad. Sumar Inversión opera bajo la regulación española, con el objetivo de democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria.